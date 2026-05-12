Dàn diễn viên 'Những thiên thần áo trắng' sau 16 năm giờ ra sao?

(VTC News) -

Bộ phim Những thiên thần áo trắng do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện, phát sóng năm 2010. Phim xoay quanh cuộc sống học đường, nơi mọi câu chuyện xoay quanh những cô cậu học trò hồn nhiên, vui tươi.

Sau gần 20 năm phát sóng, bộ phim vẫn nhận được chú ý trên mạng xã hội. Phim gây bàn tán không chỉ bởi lời thoại hài hước, thiếu tự nhiên mà còn quy tụ dàn diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Tuy vậy cuộc sống của dàn viễn viên chính có rất nhiều thay đổi.

Miu Lê vướng ồn ào liên quan ma tuý

Trong Những thiên thần áo trắng, Miu Lê đóng vai chính July Miu - cô gái thông minh, lanh lợi từ Anh trở về Việt Nam học tập, nhanh chóng hòa nhập và trở thành lớp trưởng. Đây cũng là vai diễn đưa tên tuổi Miu Lê đến gần công chúng.

"Những thiên thần áo trắng" đưa tên tuổi của Miu Lê đến gần với công chúng.

Sau bộ phim, Miu Lê tiếp tục phát triển sự nghiệp ở cả mảng diễn xuất lẫn ca hát, ra mắt nhiều hit như Em nhớ anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Mình từng yêu nhau...

Năm 2015, bộ phim Em là bà nội của anh do Miu Lê đóng chính thành công vang dội, giúp sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1991 ngày càng khởi sắc. Kể từ đó đến nay, Miu Lê vẫn hoạt động bền bỉ nhưng chủ yếu ở vai trò diễn viên nhiều hơn là ca sĩ.

Năm 2025, Miu Lê là một trong những cái tên nổi bật khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Cuối tháng 4/2026, cô tiếp tục gây chú ý với vai diễn trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8. Phim hiện thu về hơn 32 tỷ đồng.

Có sự nghiệp nổi bật song Miu Lê rất kín tiếng đời tư. Người đẹp tâm sự cô là người không thích nói về chuyện riêng tư, lại càng không muốn bị khán giả nói dùng chuyện cá nhân để quảng bá cho sản phẩm nghệ thuật. Ở tuổi 35, Miu Lê vẫn chọn cuộc sống độc thân.

Thông tin Miu Lê dính nghi án đến ma tuý khiến khán giả bất ngờ.

Chiều 11/5, thông tin Miu Lê phải làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy khiến dân mạng dậy sóng. Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng một vài đối tượng dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhã Phương sống giàu có, viên mãn

Nhân vật Tuyết trong Những thiên thần áo trắng cũng là vai đầu tay của Nhã Phương, song cô không có nhiều đất diễn. Sau bộ phim, Nhã Phương tích cực tham gia nhiều dự án nhưng đến web drama Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, tên tuổi nữ diễn viên mới được biết đến nhiều hơn.

Nhã Phường thời điểm đóng "Những thiên thần áo trắng".

Sau thành công đó, Nhã Phương hoạt động năng nổ khi tham gia nhiều dự án truyền hình như Vừa đi vừa khóc, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Cây táo nở hoa... cùng loạt tác phẩm điện ảnh gồm Quả tim máu, 49 ngày, Yêu đi đừng sợ, Lôi báo, Trạng Quỳnh...

Về đời tư, diễn viên sinh năm 1990 kết hôn với danh hài Trường Giang. Họ đón con gái đầu lòng Destiny vào tháng 1/2019, con trai thứ hai Hope vào hồi tháng 10/2023.

Nhã Phương có hôn nhân viên mãn bên Trường Giang.

Ở tuổi 36, Nhã Phương có cuộc sống viên mãn bên ông xã Trường Giang và 2 con. Nữ diễn viên tập trung đóng phim, thường xuyên tập thể thao, chạy bộ, đạp xe để giữ gìn vóc dáng. Cô cũng phát triển công việc kinh doanh.

Midu vẫn giữ được sức hút

Trong phim, Midu đóng vai Ngọc - cô gái thông minh, thu hút bởi vẻ ngọt ngào. Trước khi đóng phim, Midu đã là hot girl nổi tiếng khi hoạt động với vai trò mẫu ảnh, xuất hiện trên nhiều tạp chí tuổi học trò.

Thời điểm đóng phim, Midu đã là một hot girl nổi tiếng.

Sau Những thiên thần áo trắng, Midu tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất. Năm 2012, Midu gây chú ý với vai nữ hiệp trong phim điện ảnh Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ. Trong sự nghiệp, cô từng giành giải ''Nữ diễn viên phụ xuất sắc'' tại Cánh Diều 2017 nhờ vai vợ lẽ Tuyết Mai ở tác phẩm Mẹ chồng.

Những năm gần đây, Midu đóng phim không nhiều. Ngoài làm nghệ thuật, Midu còn kinh doanh thương hiệu thời trang, mỹ phẩm riêng. Thỉnh thoảng cô tham gia sự kiện hoặc chương trình truyền hình để tập trung thời gian cho công việc giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Midu nổi bật về thành tích học tập. Cô từng đạt Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM và thủ khoa tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM.

Midu đang có cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Về đời tư, nữ diễn viên tổ chức lễ cưới với thiếu gia Minh Đạt vào tháng 6/2024. Họ có khoảng 4 năm yêu nhau kín đáo trước khi về chung một nhà. Thời gian qua, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng Midu cũng được khán giả ngưỡng mộ.

Nam Cường vẫn miệt mài với nghệ thuật

Xuất phát điểm là ca sĩ, Nam Cường đóng Những thiên thần áo trắng khi đã có một số dấn ấn nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc. Anh thể hiện vai Bắc - nam sinh có tính cách vui vẻ, ngô nghê.

Sau bộ phim, Nam Cường không đẩy mạnh hoạt động diễn xuất mà ttrở lại với âm nhạc. Anh có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Bay giữa ngân hà, Khó, Phải là anh…

Nam Cường từng có vai diễn ấn tượng trong phim.

Những năm qua, ngoài đi hát, Nam Cường làm MC, đóng kịch, diễn thời trang. Ở tuổi 42, ca sĩ còn duy trì trung tâm đào tạo kỹ năng dẫn chương trình. Anh cho biết nỗ lực làm nghề để thỏa mãn đam mê, đồng thời có kinh tế chăm lo cho vợ và hai con.

Tùng Lâm loay hoay với nghề

Tương tự với Nam Cường, Tùng Lâm cũng bước chân vào lĩnh vực giải trí bằng vai trò ca sĩ. Nam diễn viên sinh năm 1990 từng chiến thắng cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2008 trước khi tham gia bộ phim của Lê Hoàng. Trong phim, Tùng Lâm hóa thân Nam - người hài hước, chuyên pha trò cho các bạn, kiên trì theo đuổi Ngọc (Midu).

Diễn viên Tùng Lâm.

Những năm trở lại đây, Tùng Lâm vẫn ra sản phẩm âm nhạc, đi hát ở các chương trình, sự kiện. Năm 2020, anh đoạt quán quân Người kể chuyện tình. Đến năm 2024, nam ca sĩ xuất hiện ở chương trình Đấu trường ngôi sao. Thời điểm này, anh cho biết muốn đi hát để gặp gỡ khán giả nhiều hơn.

Mai Phương qua đời vì bệnh ung thư

Trong Những thiên thần áo trắng, diễn viên Mai Phương đảm nhận vai Mai - nữ sinh hiền lành, hồn nhiên. Sau bộ phim, cô hoạt động nghệ thuật trong vai trò MC, ca sĩ, nổi tiếng với ca khúc Tiếng dương cầm trong đêm.

Mai Phương trong phim "Những thiên thần áo trắng".

Năm 2018, nữ diễn viên phát hiện mắc ung thư phổi. Cô tích cực điều trị, giữ tinh thần lạc quan. Khi khỏe hơn, Mai Phương trở lại một số hoạt động nghệ thuật.

Sau một thời gian điều trị, Mai Phương qua đời ở tuổi 35. Cô có một con gái tên Lavie hiện 12 tuổi với diễn viên Phùng Ngọc Huy. Sự ra đi khi tuổi đời còn trẻ của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả xót xa.