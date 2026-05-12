VIPC 2026 thu hút nhiều quỹ đầu tư tư nhân, thúc đẩy dòng vốn cho công nghệ Việt

Diễn đàn VIPC 2026 mang chủ đề “Từ Chính sách đến Dòng vốn: Huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành chiến lược của Việt Nam” dự kiến được tổ chức vào 28/5 tại TP.HCM.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ thu hút gần 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có sự tham gia của các diễn giả, lãnh đạo cấp cao và chuyên gia đến từ nhiều tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính hàng đầu thế giới như Mekong Capital, Global Green Growth Institute, VinaCapital, DBS Bank, Argor Capital, AIHay, ByteRover, Ascend Vietnam Ventures, Plug and Play, Monk's Hill Ventures, Airwallex, TR Capital và Pharmacity, …

Bà Kim Ngọc Thanh Nga – Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MH)

Tại buổi công bố thông tin chính thức Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026) diễn ra sáng 12/05, bà Kim Ngọc Thanh Nga – Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – Bộ Tài chính, cho biết Đảng và Nhà nước đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành và triển khai mạnh mẽ như Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Việt Nam đang ưu tiên phát triển các ngành công nghệ có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn và tác động lan tỏa mạnh mẽ tới nền kinh tế như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục các ngành công nghệ chiến lược.

Theo đó, Diễn đàn VIPC 2026 do NIC phối hợp cùng Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân (VPCA) và Quỹ DO Ventures tổ chức nhằm góp phần tăng cường kết nối giữa Chính phủ, các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác thực chất và bền vững.

Thông qua chương trình năm nay, ban tổ chức muốn giới thiệu cho cộng đồng đầu tư và công nghệ quốc tế về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả các cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong đó nguồn vốn công đang được định hướng để giữ vai trò dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa nhằm thu hút hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư xã hội với các thiết chế mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương cùng rất nhiều cơ chế, chính sách khác.

Ông Max-F. Scheichenost, Nhà sáng lập của quỹ NGF Partner, thành viên chủ chốt của VPCA phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MH)

Tại buổi lễ, ông Max-F. Scheichenost, Nhà sáng lập của quỹ NGF Partner, thành viên chủ chốt của VPCA - tổ chức đầu tiên kết nối hệ sinh thái vốn tư nhân tại Việt Nam, cho biết thời gian qua tại Việt Nam đã có những thay đổi rõ rệt về tư duy, đặc biệt là trong nhóm các nhà hoạch định luật pháp.

“Tôi thấy rằng Việt Nam đã lắng nghe nhiều hơn từ các chuyên gia quốc tế, qua đó đã có sự thay đổi lớn về hệ thống, vì vậy chúng ta cần tận dụng cơ hội này để gửi thông điệp ra quốc tế”, ông Max-F. Scheichenost nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Vietnam Private Capital Agency và các đối tác tổ chức chuỗi hoạt động kết nối và triển lãm dành cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Nổi bật trong đó là khu triển lãm các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng đang được NIC hỗ trợ ươm tạo và phát triển, giới thiệu các giải pháp công nghệ, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực chiến lược.

Các hoạt động này được triển khai với sự đồng hành của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực quốc tế cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, VIPC Summit 2026 sẽ công bố chính thức Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 cùng Chỉ số Thị trường Vốn Tư nhân Việt Nam.

Theo các kết quả ban đầu, Báo cáo ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường vốn tư nhân Việt Nam trong năm 2025, với cả đầu tư tư nhân (Private Equity – PE) và đầu tư mạo hiểm (Venture Capital – VC) đều tăng trưởng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh toàn cầu. Trong đó, đầu tư mạo hiểm đang tập trung vào ba xu hướng nổi bật gồm trí tuệ nhân tạo (AI), các startup do người Việt sáng lập có định hướng toàn cầu và công nghệ khí hậu (climate tech).

Báo cáo cũng cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm có hiệu quả tăng trưởng hàng đầu ASEAN, với thanh khoản cải thiện mạnh mẽ và khả năng hấp thụ dòng vốn ngoại ngày càng tốt hơn.

Cùng với việc nâng hạng thị trường, sự phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) và làn sóng IPO mới từ khu vực tư nhân, Việt Nam đang được cộng đồng đầu tư quốc tế đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á cho dòng vốn đổi mới sáng tạo và công nghệ.