Cuốn sách về áo dài Việt xác lập kỷ lục toàn cầu

Cuốn sách Công thức áo dài ly vuông của Đỗ Trịnh Hoài Nam được xác lập Kỷ lục Toàn cầu, đánh dấu bước chuyển mới của áo dài Việt Nam từ kinh nghiệm nghề truyền thống trở thành hệ thống tri thức có thể học tập, thực hành và lan tỏa rộng rãi.

Trong khuôn khổ tọa đàm ra mắt sách, Ngài Saadi Salama - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam - chia sẻ góc nhìn về áo dài như biểu tượng giàu sức lan tỏa của văn hóa Việt.

Theo Ngài Đại sứ, áo dài không đơn thuần là trang phục truyền thống mà còn mang theo hình ảnh về dân tộc thanh lịch, hiếu khách và giàu bản sắc. Những thiết kế áo dài ly vuông cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần dân tộc và hơi thở đương đại, giúp áo dài tự tin xuất hiện trong nhiều không gian quốc tế.

Cùng quan điểm đó, bà Đặng Thị Bích Liên - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cho rằng áo dài cần được gìn giữ bằng tình yêu, nhưng cũng cần được nuôi dưỡng bằng tri thức.

Theo bà, việc hệ thống hóa kỹ thuật áo dài ly vuông là hướng đi cần thiết để áo dài tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, đồng thời tạo nền tảng cho công tác đào tạo và phát triển nghề trong tương lai.

Điểm đáng chú ý của Công thức áo dài ly vuông không chỉ nằm ở giá trị chuyên môn mà còn ở khả năng ứng dụng thực tế trong đào tạo nghề, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp từ áo dài.

Cuốn sách được đánh giá là nguồn học liệu có tính ứng dụng cao, mở thêm hướng tiếp cận bài bản cho việc đào tạo áo dài trong môi trường chuyên môn. Không chỉ dừng ở việc hướng dẫn kỹ thuật cắt may, tài liệu còn giúp người học tiếp cận tư duy dựng phom, xử lý vóc dáng, bảo toàn họa tiết và nâng cao thẩm mỹ cho áo dài.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam xúc động nhắc lại hành trình gần 40 năm gắn bó với nghề. Ông cho biết từ những ngày làm việc với bàn cắt, cây kéo và từng đường kim mũi chỉ, bản thân đã dần đúc kết kinh nghiệm thành một hệ thống công thức rõ ràng, dễ tiếp cận và có thể truyền dạy cho thế hệ sau.

Với nhà thiết kế, việc ra mắt cuốn sách không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn là cách để tri thức nghề không bị thất truyền. Khi kỹ thuật được ghi chép, chuẩn hóa và trao truyền, áo dài sẽ có thêm nền tảng để phát triển bền vững và vươn xa hơn trong đời sống đương đại.

Việc Công thức áo dài ly vuông được xác lập Kỷ lục Toàn cầu và chứng nhận bản quyền tác giả cũng được xem là bước ghi nhận cho nỗ lực hệ thống hóa tri thức nghề áo dài Việt Nam.