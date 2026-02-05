Sắc vóc gợi cảm, nữ tính của Á khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025

Trên trang cá nhân, Á khôi Thanh Hương đăng tải bộ ảnh nghệ thuật đầy cảm xúc với trang phục yếm đào.
Lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của phụ nữ Bắc Bộ xưa, Thanh Hương khéo léo lựa chọn những thiết kế yếm được cách điệu tinh tế, vừa hoài cổ lại vừa hiện đại.
Trong thiết kế yếm màu trắng tinh khôi và hồng phấn, Thanh Hương hóa thân thành một “nàng thơ” mùa xuân với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào bên đóa sen hồng và chiếc nón lá mộc mạc
Còn khi khoác lên mình chiếc yếm đỏ rực rỡ - gam màu biểu tượng cho sự may mắn dịp Tết, Thanh Hương lập tức “lột xác” với thần thái sắc sảo, đầy quyến rũ, trưởng thành.
Dù ở gam màu nào, thiết kế yếm giúp Thanh Hương khoe trọn lợi thế hình thể.
Bờ vai thon thả cùng vóc dáng mảnh mai được tôn lên tinh tế nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng.
Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, Á khôi Thanh Hương cho biết: “Yếm, nón lá hay hoa sen đều là những di sản văn hóa tuyệt vời. Tôi muốn kết hợp chúng để mang đến một góc nhìn đa chiều: vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa tôn vinh được vẻ đẹp hình thể của phụ nữ Việt”.
Để có thể tự tin diện trang phục “kén dáng”, Thanh Hương tiết lộ cô luôn duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học.
Dù lịch trình bận rộn, người đẹp vẫn duy trì các hoạt động thể thao như gym, đi bộ, yoga… Với cô, đây không chỉ là cách rèn luyện sức khỏe để có vóc dáng lý tưởng, mà còn là cơ hội để bản thân giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc.
Trần Thị Thanh Hương (sinh năm 2004, quê Hải Phòng) được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025. Trước đó, cô đã có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, người đẹp Hải Phòng cũng dành sự quan tâm lớn cho lĩnh vực kinh doanh và thiết kế nội thất.