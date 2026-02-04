Chụp X-quang, siêu âm đủ 6 phút mới được thanh toán: BHXH thông tin

(VTC News) -

Ngày 4/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam lên tiếng làm rõ việc giám định, thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang, siêu âm tim theo mốc thời gian thực hiện kỹ thuật.

Theo BHXH Việt Nam, căn cứ pháp lý hiện hành là Quyết định số 2775 và 2776 ngày 29/8/2025 của Bộ Y tế, ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.

Các quy trình này được xây dựng dựa trên thực hành phổ biến, thường quy tại các cơ sở khám, chữa bệnh, làm cơ sở tham chiếu cho tổ chức thực hiện và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Thời gian thực hiện một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được tính từ lúc người bệnh bắt đầu làm thủ thuật đến khi có kết luận chẩn đoán, bao gồm chuẩn bị, chụp, đọc hình ảnh và trả kết quả.

Một số mốc thời gian thường được viện dẫn như chụp X-quang xương khớp, phổi hoặc bụng khoảng 6 - 12 phút; X-quang dạ dày, đại tràng khoảng 20 - 30 phút; siêu âm ổ bụng, tuyến giáp từ 6 - 15 phút.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định thời gian chụp X-quang, siêu âm chỉ là mốc tham chiếu chuyên môn. (Ảnh minh hoạ do AI tạo)

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, đây chỉ là mốc tham chiếu chuyên môn, không phải yêu cầu cứng áp dụng cho mọi trường hợp.

Trên thực tế, thời gian thực hiện có thể thay đổi tùy tình trạng người bệnh, mức độ phức tạp của ca bệnh, tay nghề nhân viên y tế và điều kiện trang thiết bị tại từng cơ sở, đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cơ quan này khẳng định việc giám định và thanh toán chi phí BHYT được thực hiện dựa trên hồ sơ bệnh án, quy trình chuyên môn và thực tế triển khai, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

BHXH không ban hành thêm quy định ngoài các văn bản hiện hành và không yêu cầu cơ sở y tế kéo dài thời gian thực hiện kỹ thuật một cách hình thức, gây ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như thời gian chờ đợi của người bệnh.

Từ phía cơ quan quản lý chuyên môn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cho biết định mức thời gian trong các hướng dẫn kỹ thuật chỉ mang tính tham chiếu, không phải điều kiện bắt buộc cho từng ca cụ thể.

“Thời gian làm kỹ thuật phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ bệnh, năng lực bác sĩ và điều kiện trang thiết bị”, ông Khoa nói.

Bộ Y tế cũng cho biết sẽ có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam để rà soát công tác giám định, thanh toán BHYT theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn khám, chữa bệnh, bảo đảm hài hòa giữa quản lý quỹ và quyền lợi người tham gia BHYT.