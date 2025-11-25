+
Từ 30/11/2025, doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH bị phạt 0,03%/ngày
(VTC News) -
Từ 30/11/2025, hành vi chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH sẽ bị tính thêm 0,03%/ngày trên số tiền và số ngày vi phạm, cùng nhiều biện pháp xử lý nghiêm.
Hoàng Thọ
Tin mới
Giải cứu nam sinh khỏi chiêu 'bắt cóc online' tinh vi
09:53 25/11/2025
Bản tin 113
Ảnh hiếm tang lễ Từ Hi Thái hậu: Xa hoa bậc nhất, đoàn người tiễn đưa nối dài
09:49 25/11/2025
Văn hóa - Giải trí
EU hỗ trợ Việt Nam 850.000 euro khắc phục hậu quả bão lũ
09:12 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Cách dạy mèo đi vệ sinh ở bồn cầu hóa ra rất dễ
09:07 25/11/2025
Gia đình
Tung tin giả câu view trên nỗi đau đồng bào vùng lũ: Tội ác trời không tha
08:39 25/11/2025
Ý kiến
Hồ Dầu Tiếng xả nước điều tiết từ sáng nay
08:37 25/11/2025
Tin nóng
Mỹ phủ nhận thiên vị Nga, còn bất đồng với Ukraine về thoả thuận hoà bình
08:23 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Dòng xe điện Trung Quốc đầu tiên có hệ thống treo dùng trên Ferrari
08:18 25/11/2025
Xe điện
Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung sau điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình
08:13 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Sư phụ Diệp Vấn là kỳ nhân võ thuật Trung Quốc, 3 lần đánh bại Hoàng Phi Hồng
08:10 25/11/2025
Võ Thuật
Những 'cơn gió ngược' thách thức taxi bay Trung Quốc cất cánh
08:09 25/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Công nghệ 25/11: Anthropic ra mắt Opus 4.5, Malaysia siết chặt mạng xã hội
08:02 25/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Gần 2500 bệnh nhân viêm gan B được miễn phí xét nghiệm viêm gan D tiêu chuẩn Mỹ
08:00 25/11/2025
Sức khỏe
Ukraine ấp ủ chiến lược đặc biệt, gấp rút 'biên chế' 30.000 robot mặt đất
07:43 25/11/2025
Quân sự
Chuyển ký túc xá, chợ vắng thành nhà ở xã hội: Làm sao không tái lãng phí?
07:42 25/11/2025
Bất động sản
VinSpeed đề xuất không làm bất động sản dọc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
07:34 25/11/2025
Đầu Tư
Stylist nổi tiếng khuyên vứt ngay 10 món đồ lỗi mốt khiến bạn thành 'tối cổ'
07:30 25/11/2025
Giới trẻ
Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội rét sâu 12°C, miền Trung có nơi mưa lớn
07:25 25/11/2025
Thời tiết
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2026
07:12 25/11/2025
Lịch bóng đá
'Ông nội quốc dân' của màn ảnh Hàn Quốc qua đời
07:12 25/11/2025
Sao Hàn
Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam dẫn đầu
07:11 25/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 12 mới nhất
07:11 25/11/2025
Bóng đá Anh
Sai lầm khi giải rượu nhiều người mắc phải
07:05 25/11/2025
Tư vấn
Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Đối thủ đánh nhau nhận thẻ đỏ, Man Utd thua sốc
07:05 25/11/2025
Bóng đá Anh
Ngán ngẩm dự án 7.000 tỷ đồng ở Hà Nội 'đắp chiếu' suốt 15 năm
07:00 25/11/2025
VTC NEWS TV
Mẹo bố trí cây cảnh đúng phong thủy từ cổng nhà tới các phòng
06:45 25/11/2025
Gia đình
Câu tục ngữ này cần 'chuyên gia ngôn ngữ' lý giải
06:39 25/11/2025
Hỏi - Đáp
'Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh': Từng tốt nghiệp tại Mỹ, U50 trẻ đẹp sau ly hôn
06:36 25/11/2025
Sao thế giới
Cảnh hư hại trên Hoàng thành triều Nguyễn sau đợt mưa lũ lịch sử
06:30 25/11/2025
Đời sống
Phố trung tâm Hà Nội ‘lột xác’ sau ngày ra quân dỡ mái che, dọn dẹp vỉa hè
06:30 25/11/2025
Tin nóng