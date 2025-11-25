Đóng

Từ 30/11/2025, doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH bị phạt 0,03%/ngày

Từ 30/11/2025, hành vi chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH sẽ bị tính thêm 0,03%/ngày trên số tiền và số ngày vi phạm, cùng nhiều biện pháp xử lý nghiêm.

Hoàng Thọ
