Nhiều điểm mới về tiền lương đóng BHXH bắt buộc theo Nghị định 158
(VTC News) -
Nghị định 158/2025/NĐ-CP hiệu lực từ 1/7/2025, quy định việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho từng nhóm lao động, với nhiều điểm thay đổi.
Hoàng Thọ
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Artemis II chưa thể cất cánh, NASA vẫn tăng tốc chế tạo Artemis III
09:36 22/10/2025
Khám phá
Giá vàng giảm sốc 5 triệu, nhiều người lỗ gần 10 triệu đồng/lượng sau 1 ngày
09:32 22/10/2025
Tin giá vàng
Nên dùng gạch đặc hay gạch lỗ để xây nhà?
09:26 22/10/2025
Bất động sản
Công nghệ 22/10: Netflix tăng sử dụng AI, YouTube bảo vệ gương mặt người dùng
09:14 22/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Bão số 12 Fengshen di chuyển chậm, miền Trung mưa tăng dần từ trưa nay
09:07 22/10/2025
Thời tiết
TP.HCM công bố đề minh họa thi lớp 10 năm 2026
09:01 22/10/2025
Tuyển sinh
Người Hà Nội xuýt xoa đón gió lạnh đầu mùa
08:58 22/10/2025
Tin nóng
Thành tích của 4 thí sinh vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025
08:55 22/10/2025
Chân dung
'Lột' sạch tiền người già với chiêu lừa ‘ăn lẩu miễn phí’
08:48 22/10/2025
Chuyện bốn phương
Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump bị hoãn
08:33 22/10/2025
Thời sự quốc tế
Tài xế Mỹ bắn chết người bấm còi giục đi tại đèn xanh
08:31 22/10/2025
Thời sự quốc tế
Người dân Đắk Lắk chật vật dọn bùn đất từ dự án cao tốc tràn đầy nhà
08:30 22/10/2025
Đời sống
Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên xe hoa về nhà chồng
08:06 22/10/2025
Hoa hậu
Top 10 mỹ nhân tiểu thuyết Kim Dung: Vị trí số 1 gây sốc
07:50 22/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Mẹo làm nem không bị chảy nước
07:15 22/10/2025
Gia đình
'Ma trận' giá vàng: Ai thực sự đang nắm quyền điều khiển?
07:00 22/10/2025
VTC NEWS TV
Xem trực tiếp Gamba Osaka vs Nam Định, AFC Champions League 2 trên kênh nào?
07:00 22/10/2025
Lịch bóng đá
Bỏ bữa sáng có làm giảm trí nhớ?
06:55 22/10/2025
Tư vấn
Miền Trung nguy cơ lũ lớn diện rộng, trọng tâm mưa to ở 4 tỉnh thành
06:48 22/10/2025
Thời tiết
Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế 155% với Trung Quốc
06:47 22/10/2025
Thời sự quốc tế
Giấu hơn 500kg vàng dưới đế giày, buộc quanh bụng tuồn từ Trung Quốc về Việt Nam
06:45 22/10/2025
Bản tin 113
Du lịch Hàn Quốc tháng mấy đẹp nhất?
06:30 22/10/2025
Giới trẻ
Có tiền tỷ nên đầu tư bất động sản hay vàng?
06:30 22/10/2025
Tài chính
Cao thủ Trung Quốc đấm gục võ sĩ Mỹ sau 21 giây, được thưởng 1,3 tỷ đồng
06:25 22/10/2025
Võ Thuật
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Tăng trở lại
06:19 22/10/2025
Thị trường
Giá vàng hôm nay 22/10: Vì sao giá vàng bất ngờ rơi tự do?
06:14 22/10/2025
Tin giá vàng
Nữ sinh ăn mì trong giờ học, cãi tay đôi với giảng viên: Trường lên tiếng
06:10 22/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Gyokeres ghi cú đúp, Arsenal vùi dập Atletico Madrid trong 15 phút
06:00 22/10/2025
Champions League
Lịch âm 22/10 - Âm lịch hôm nay 22/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 22/10/2025
05:00 22/10/2025
Lịch vạn niên
Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 3
04:50 22/10/2025
Champions League