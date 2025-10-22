Đóng

Nhiều điểm mới về tiền lương đóng BHXH bắt buộc theo Nghị định 158

(VTC News) -

Nghị định 158/2025/NĐ-CP hiệu lực từ 1/7/2025, quy định việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho từng nhóm lao động, với nhiều điểm thay đổi.

Hoàng Thọ
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới