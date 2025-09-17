Đóng

Nhiều nhóm lao động mới vào diện BHXH bắt buộc theo Luật BHXH sửa đổi

(VTC News) -

Từ 01/7/2025, Luật BHXH 2024 mở rộng thêm 7 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo đảm quyền lợi an sinh cho người lao động và công bằng xã hội.

Hoàng Thọ
