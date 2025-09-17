+
++
Nhiều nhóm lao động mới vào diện BHXH bắt buộc theo Luật BHXH sửa đổi
(VTC News) -
Từ 01/7/2025, Luật BHXH 2024 mở rộng thêm 7 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo đảm quyền lợi an sinh cho người lao động và công bằng xã hội.
Hoàng Thọ
Tin mới
'Chống cô đơn' cho người già: Thông điệp nhân văn từ Tổng Bí thư Tô Lâm
10:00 17/09/2025
Chính trị
Nhiều nhóm lao động mới vào diện BHXH bắt buộc theo Luật BHXH sửa đổi
10:00 17/09/2025
Kinh tế
Những con số bất ngờ về tỉ lệ cháy nổ và tuổi thọ pin xe điện
09:50 17/09/2025
Xe
Ba Lan để ngỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân
09:34 17/09/2025
Thời sự quốc tế
Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò
09:30 17/09/2025
Gia đình
Phát hiện ung thư gan khi khám sức khoẻ định kỳ
09:30 17/09/2025
Tin tức
Giá xăng ngày mai dự báo quay đầu tăng sau một phiên giảm giá
09:29 17/09/2025
Thị trường
13,4 triệu USD phòng chống sa mạc hóa ven biển
09:28 17/09/2025
Tin tức xanh
Hyundai i20 lộ diện tại châu Âu
09:27 17/09/2025
Tin xe 247
Bảng giá xe Satria F150 FI mới nhất tháng 9/2025
09:17 17/09/2025
Thị trường
Công nghệ 17/9: Google Gemini vượt ChatGPT nhờ tính năng chỉnh ảnh Nano Banana
09:16 17/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam hầu tòa
09:11 17/09/2025
Pháp đình
Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị, 6 người thương vong
09:10 17/09/2025
Tin nóng
Khám phá bí ẩn ngoài hành tinh tại Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam
08:45 17/09/2025
Tech360
Phó Thủ tướng yêu cầu tăng tốc, đưa các nhà máy điện vào vận hành sớm 6 tháng
08:36 17/09/2025
VTC NEWS TV
Cô gái từng phải dắt cha mù đi ăn xin nay trúng tuyển đại học sư phạm
08:30 17/09/2025
Chân dung
'Siêu trộm' 30 lượng vàng của võ sĩ, bán được 700 triệu đồng rồi sa lưới
08:29 17/09/2025
VTC NEWS TV
Món gì có thể gây tăng đường huyết buổi sáng?
08:28 17/09/2025
Tư vấn
Cấm xe khách đi làn 1 cao tốc: Giải pháp cấp thiết, cần sớm áp dụng trên toàn quốc
08:25 17/09/2025
Đời sống
Giẫm phải ‘nước hòa tan xương’ khi đi dạo, người phụ nữ chết sau 5 ngày
08:22 17/09/2025
Chuyện bốn phương
'Sợ sinh con' của giới trẻ TP.HCM thành trào lưu: Dân số ngày càng già hoá?
08:13 17/09/2025
VTC News TV
Chuyên gia tội phạm học: Tài xế truyền nhau quan niệm tàn ác 'đâm chết cho xong còn hơn nuôi suốt đời'
08:13 17/09/2025
Bản tin 113
Nữ MC giành ngôi vị Á hậu Đại dương Việt Nam 2023 thay đổi thế nào sau 2 năm?
08:03 17/09/2025
Hoa hậu
Bố mẹ vợ không chịu trông cháu nên chúng tôi chẳng dám sinh con
08:00 17/09/2025
Gia đình
Thanh Xuan Valley: Nghệ thuật 'may đo' không gian sống giữa thung lũng thông reo
08:00 17/09/2025
Bất động sản
4 thực phẩm lành mạnh giúp tăng cường sản xuất collagen tự nhiên
08:00 17/09/2025
Khỏe đẹp
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/9 và rạng sáng 19/9
07:51 17/09/2025
Cần biết
Ông Putin nêu mục tiêu tập trận Nga – Belarus, Mỹ cử giám sát viên
07:20 17/09/2025
Thời sự quốc tế
Houthi tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh tấn công Israel
07:15 17/09/2025
Thời sự quốc tế
Xem trực tiếp Nam Định vs Ratchaburi giải AFC Champions League 2 trên kênh nào?
07:13 17/09/2025
Lịch bóng đá