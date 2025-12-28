Giá vàng hôm nay 28/12: Đứng vững trên đỉnh lịch sử mới

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng cao do nhu cầu mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, dòng tiền chảy vào các quỹ ETF và môi trường lãi suất thấp sau các đợt cắt giảm của Fed. Bất ổn địa chính trị, chính sách thuế quan của Mỹ và xung đột tại nhiều khu vực tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong ba năm gần đây, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm, gấp đôi mức trung bình trước đó nhằm giảm phụ thuộc vào USD và hệ thống tài chính do Mỹ chi phối.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã ba lần hạ lãi suất trong năm nay và thị trường kỳ vọng sẽ tiếp tục nới lỏng trong năm tới. Môi trường lãi suất thấp, cùng với bất ổn địa chính trị và biến động trên thị trường hàng hóa, tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Đà tăng mạnh thời gian qua cũng khiến nhiều nhà giao dịch vàng, bạc nhỏ lẻ lo ngại bỏ lỡ cơ hội (FOMO).

Như vậy, giá vàng giao ngay đang lập đỉnh lịch sử ở mức hơn 4.500 USD/ounce. Tính từ đầu năm 2025, giá vàng tăng khoảng 73%

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 28/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đứng vững trên đỉnh cao. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 155 triệu đồng/lượng (mua) và 158 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 15,78 - 15,97 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 15,67 - 15,97 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.533 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, các yếu tố hỗ trợ giá vàng hiện nay chưa có dấu hiệu suy yếu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, tạo nền tảng cho đà tăng tiếp diễn trong năm 2026.

Nhiều tổ chức tài chính lớn cũng đưa ra dự báo tích cực đối với thị trường vàng thế giới. Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng tháng 12/2026 lên mức 4.900 USD/ounce. Bank of America và JPMorgan thậm chí kỳ vọng giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026...

Ông Gregory Shearer, người đứng đầu Chiến lược Kim loại cơ bản và Kim loại quý tại Ngân hàng JP Morgan cho biết, mặc dù khó xác định chính xác thời điểm xuất hiện các yếu tố xúc tác và dòng vốn đẩy giá vàng lên cao nhưng các chuyên gia tin tưởng mạnh mẽ rằng, nhu cầu vàng sẽ đủ mạnh để tiếp tục đẩy giá lên mức 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

"Thậm chí, chúng tôi cho rằng các giả định về nhu cầu của nhà đầu tư có thể còn khá thận trọng. Chúng tôi đã đưa ra một kịch bản, trong đó, nếu chỉ cần đa dạng hóa 0,5% tài sản nắm giữ của nước ngoài tại Mỹ sang vàng, thì nhu cầu mới này sẽ đủ để đẩy giá vàng lên mức 6.000 USD/ounce", ông Shearer cho biết.

J.P. Morgan cũng đánh giá tiềm năng mở rộng tệp sở hữu vàng trong năm tới đến từ các công ty bảo hiểm Trung Quốc và ngành công nghiệp tiền mã hóa, đồng thời cho rằng chỉ cần 0,5% tài sản Mỹ nắm giữ ở nước ngoài được đa dạng hóa sang vàng cũng đủ tạo ra lực cầu mới đẩy giá lên 6.000 USD/ounce.