Giá vàng hôm nay 26/12: Ngừng tăng, vẫn giữ được đỉnh lịch sử

Giá vàng thế giới chững lại do chịu áp lực chốt lời, sau khi đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại ở mức hơn 4.520 USD/ounce.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy, với hoạt động chốt lời diễn ra ở mức vừa phải sau chuỗi phiên lập đỉnh liên tiếp. Môi trường lãi suất thấp tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và thị trường kỳ vọng thêm các đợt nới lỏng trong năm tới. Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị và biến động trên thị trường hàng hóa tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn của vàng.

Theo một số chuyên gia, xu hướng dài hạn về đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương là động lực chính thúc đẩy giá vàng. Dự báo giá vàng sẽ tăng lên khoảng 5.000 USD/ounce vào năm tới.

Các chuyên gia nhận định, trong năm 2026, Bitcoin, AI và lĩnh vực công nghệ nhiều khả năng sẽ chững lại, nhưng xu hướng tăng của vàng vẫn còn dư địa, đồng thời sự suy yếu của tiền mã hóa có thể tiếp thêm động lực cho bạc.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay trụ vững trên đỉnh cao. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 26/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 156,8 - 158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 154 triệu đồng/lượng (mua) và 157 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.478 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Sau một năm chứng kiến nhu cầu bùng nổ và giá vàng tăng chưa từng có, ngân hàng JP Morgan dự báo xu hướng tăng sẽ tiếp tục khi các động lực chính vẫn mạnh mẽ.

“Mặc dù đợt tăng giá vàng này không diễn ra theo đường thẳng và sẽ không tiếp tục như vậy nhưng chúng tôi tin rằng xu hướng thúc đẩy giá vàng tăng cao vẫn chưa kết thúc. Xu hướng dài hạn về dự trữ chính thức và đa dạng hóa đầu tư vào vàng vẫn còn tiếp diễn. Chúng tôi dự đoán nhu cầu vàng sẽ đẩy giá lên mức 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026", các chuyên gia của JP Morgan nhận định.

Ông Gregory Shearer, người đứng đầu Chiến lược Kim loại cơ bản và Kim loại quý tại Ngân hàng JP Morgan cho biết, mặc dù khó xác định chính xác thời điểm xuất hiện các yếu tố xúc tác và dòng vốn đẩy giá vàng lên cao nhưng các chuyên gia tin tưởng mạnh mẽ rằng, nhu cầu vàng sẽ đủ mạnh để tiếp tục đẩy giá lên mức 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

"Thậm chí, chúng tôi cho rằng các giả định về nhu cầu của nhà đầu tư có thể còn khá thận trọng. Chúng tôi đã đưa ra một kịch bản, trong đó, nếu chỉ cần đa dạng hóa 0,5% tài sản nắm giữ của nước ngoài tại Mỹ sang vàng, thì nhu cầu mới này sẽ đủ để đẩy giá vàng lên mức 6.000 USD/ounce", ông Shearer cho biết.

J.P. Morgan cũng đánh giá tiềm năng mở rộng tệp sở hữu vàng trong năm tới đến từ các công ty bảo hiểm Trung Quốc và ngành công nghiệp tiền mã hóa, đồng thời cho rằng chỉ cần 0,5% tài sản Mỹ nắm giữ ở nước ngoài được đa dạng hóa sang vàng cũng đủ tạo ra lực cầu mới đẩy giá lên 6.000 USD/ounce.