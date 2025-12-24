Giá vàng hôm nay 24/12: Trụ vững trên đỉnh cao nhất mọi thời đại

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng phiên thứ ba liêp tiếp và dao động rất gần ngưỡng 4.500 USD/ounce do được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ mềm hơn cùng các rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt. Đà tăng kéo dài đã đưa giá vàng lên chuỗi kỷ lục mới, thu hút dòng tiền trú ẩn toàn cầu.

Tại thị trường giao ngay, giá vàng tăng 0,9% lên 4.486,99 USD/ounce, sau khi chạm đỉnh lịch sử 4.497,55 USD ngay trong phiên. Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 70% khi nhà đầu tư tìm nơi an toàn giữa môi trường lãi suất thấp và bất ổn lan rộng.

Không chỉ thị trường giao ngay, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2 cũng tăng 1,1%, lên 4.518,80 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy kỳ vọng tăng giá vẫn được duy trì mạnh mẽ trong trung hạn.

Giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước sáng nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh hoạ).

Giá vàng đã vọt hơn 70% trong năm, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Động lực đến từ nhu cầu trú ẩn, dự báo cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hoạt động mua vào bền bỉ của các ngân hàng trung ương, xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD và dòng vốn từ các quỹ ETF.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC ở mức 157 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức ở mức mức 4.445, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tính đến cuối tháng 9, tổng lượng vàng nhà đầu tư nắm giữ - gồm ETF, vàng miếng, vàng xu và hợp đồng Comex - tương đương 2,8% tổng tài sản quản lý của cổ phiếu, trái phiếu và tài sản thay thế, tăng khoảng 1 điểm phần trăm trong hai năm qua nhưng vẫn còn dư địa tăng lên 4 - 5% trong những năm tới.

J.P. Morgan cũng đánh giá tiềm năng mở rộng tệp sở hữu vàng trong năm tới đến từ các công ty bảo hiểm Trung Quốc và ngành công nghiệp tiền mã hóa, đồng thời cho rằng chỉ cần 0,5% tài sản Mỹ nắm giữ ở nước ngoài được đa dạng hóa sang vàng cũng đủ tạo ra lực cầu mới đẩy giá lên 6.000 USD/ounce.

Trong bối cảnh nguồn cung khai thác vàng tăng chậm và kém co giãn, trong khi nhu cầu duy trì mạnh, J.P. Morgan Global Research dự báo giá vàng bình quân đạt 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026 và có thể tiến tới 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2027, với rủi ro nghiêng về khả năng đạt mục tiêu sớm hơn dự kiến.