Lái xe buýt, xe trên 29 chỗ không được quá 57 tuổi

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 27/6/2024 tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

So với Luật Giao thông đường bộ 2008, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có nhiều điểm mới, trong đó có quy định về “Tuổi, sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Ảnh minh họa: Nano Banana

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 59, tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô chở người giường nằm là đủ 57 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.

Đây là điểm mới đáng chú ý so với điểm e khoản 1 Điều 60 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam.

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm điều kiện sức khỏe phù hợp với từng loại phương tiện được phép điều khiển.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định độ tuổi của người lái xe trong lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.