Động đất mạnh 7 độ Richter rung chuyển Đài Loan

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (Trung Quốc), trận động đất xảy ra lúc 23h05 theo giờ địa phương, tâm chấn ngoài khơi nằm cách huyện Nghi Lan khoảng 32 km, ở độ sâu 73 km.

Bản đồ của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho thấy trận động đất xảy ra ngoài khơi ngày 27/12, cách huyện ven biển Nghi Lan (đông bắc Đài Loan, Trung Quốc) khoảng 32 km. (Ảnh: USGS)

Dư chấn có thể cảm nhận rõ tại Đài Bắc, buộc giới chức phát cảnh báo khẩn tới điện thoại di động của người dân.

Truyền thông Đài Loan cho biết tại Đài Bắc, một số tòa nhà bị sập trần, kệ hàng trong siêu thị đổ vỡ. Các đơn vị vận hành đường sắt tạm thời giảm tốc độ một số tuyến tàu thường và tàu cao tốc để đề phòng rủi ro.

Chính quyền thành phố Đài Bắc thông báo chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng nào. Reuters dẫn lời lực lượng cứu hỏa Đài Loan cho biết trận động đất chưa đủ mạnh để phát cảnh báo sóng thần.

Lãnh đạo Đài Loan, ông Lại Thanh Đức, kêu gọi người dân “duy trì cảnh giác”, khuyến nghị kiểm tra tình hình của người thân, bạn bè và lưu ý khả năng xảy ra dư chấn tiếp theo.

Rung chấn đã buộc TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, phải sơ tán nhân sự tại một số cơ sở.

“Đặt ưu tiên an toàn cho nhân viên, chúng tôi đã tiến hành sơ tán và kiểm đếm nhân sự theo quy trình ứng phó khẩn cấp. Các hệ thống an toàn tại toàn bộ cơ sở vẫn hoạt động bình thường”, đại diện TSMC cho biết.

Đài Loan giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu khi sản xuất những dòng chip bán dẫn tiên tiến nhất thế giới, bao gồm các loại chip mà hiện chưa nền kinh tế nào khác có thể sản xuất thay thế.

Bất kỳ gián đoạn nào đối với các nhà sản xuất chip của Đài Loan đều có thể gây chấn động chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp từ điện thoại thông minh, ôtô cho tới hệ thống trí tuệ nhân tạo. Những biến động xảy ra tại Đài Loan đều có thể làm nảy sinh nguy cơ đẩy giá công nghệ tăng cao.

Đây là trận động đất lớn thứ hai xảy ra tại Đài Loan trong vài ngày qua. Ngày 24/12, một trận động đất có độ lớn 6 độ đã xảy ra ở phía đông nam Đài Loan.

Đài Loan nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra động đất, do vị trí nằm trên rìa của hai mảng kiến tạo gần Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn mạnh.

Tháng 4/2024, một trận động đất mạnh 7,2 độ đã ảnh hưởng tới phía đông hòn đảo, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Trước đó, trận động đất 7,3 độ hồi năm 1999 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người.