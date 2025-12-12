Động đất 6,7 độ Richter, Nhật Bản cảnh báo nguy cơ sóng thần

(VTC News) -

Trận động đất 6,7 Richter trưa 12/12 ngoài khơi tỉnh Aomori, làm rung chuyển khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát đi cảnh báo nguy cơ sóng thần đối với các tỉnh Aomori, Iwate và Miyagi.

Ảnh chụp màn hình từ trang web của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản về trận động đất ngày 12/12/2025. (Ảnh: JMA)

Theo JMA, trận động đất xảy ra lúc 11h44 giờ địa phương, tức 9h44 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Một số nơi ghi nhận rung chấn mức 4 trên thang cường độ địa chấn của Nhật Bản. Cơ quan này cảnh báo khả năng xuất hiện sóng thần cao tới 1 m dọc bờ biển ba tỉnh trên.

