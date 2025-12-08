Động đất 7,6 độ, cảnh báo sóng thần cao 3 mét ở Nhật Bản

(VTC News) -

Theo CNN, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát đi cảnh báo sóng thần đối với nhiều khu vực dọc bờ biển phía đông nước này, sau khi một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ngoài khơi hôm 8/12.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra lúc 11h15 đêm theo giờ địa phương, cách bờ biển Nhật Bản khoảng 70 km và ở độ sâu khoảng 33 km.

JMA dự báo sóng thần có thể cao tới gần 3 mét tại một số khu vực ven biển, bao gồm tỉnh Iwate, Aomori và một phần Hokkaido.

Tiếp tục cập nhật...