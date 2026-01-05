Thử thách xe điện với nhiệt độ âm, tầm hoạt động chỉ còn một nửa

(VTC News) -

Cuộc thử nghiệm xe điện vào mùa đông quy mô lớn do Autohome - nền tảng truyền thông về ô tô lớn nhất Trung Quốc - tổ chức vừa công bố kết quả, cho thấy khoảng cách rất lớn giữa tầm hoạt động thực tế trong điều kiện giá lạnh và con số do nhà sản xuất công bố. Đây được xem là mục tiêu cốt lõi của bài thử nghiệm, trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến tại những khu vực có khí hậu khắc nghiệt.

Theo Autohome, 67 mẫu xe điện và xe hybrid mới đã được đưa tới Yakeshi - một trong những khu vực lạnh nhất Trung Quốc - để tiến hành thử nghiệm thực tế. Gần 100 chuyên gia ô tô tham gia đánh giá, tập trung vào các hạng mục như tầm hoạt động, hiệu suất sạc, khả năng vận hành trên băng tuyết và mức tiêu thụ năng lượng.

Kết quả cho thấy gần như tất cả các mẫu xe đều ghi nhận mức suy giảm tầm hoạt động rất mạnh khi so sánh với thông số kỹ thuật công bố. Phần lớn xe chỉ đạt từ 35-55% tầm hoạt động lý thuyết - điều mà giới chuyên môn đánh giá là hoàn toàn có thể dự đoán trước trong điều kiện nhiệt độ âm sâu.

Thống kê của một số mẫu xe về tầm hoạt động trong điều kiện thử nghiệm và so sánh với phần trăm theo điều kiện thông thường được công bố. (ĐH: Autohome)

Kết quả cuối cùng cho thấy các mẫu sedan là nhóm xe thể hiện tốt nhất, nhờ lợi thế về khí động học và trọng lượng thấp. Xpeng P7 đứng đầu bảng xếp hạng khi di chuyển được 366,7 km sau mỗi lần sạc đầy, tương đương 53,9% so với tầm hoạt động 680 km theo tiêu chuẩn CLTC. Xếp tiếp theo là Yangwang U7 với 51,8%, và Zeekr 001 đạt 49,6%.

Tesla Model 3 và Nissan N7 nằm trong top 5, lần lượt giữ được khoảng 48% và 47,4% tầm hoạt động công bố. Đáng chú ý, Mercedes-Benz CLA thế hệ mới không đạt được kỳ vọng khi chỉ giữ lại 37% so với mức 866 km theo CLTC, xếp sau Tesla và nhiều mẫu xe điện Trung Quốc khác.

Xpeng P7 đứng đầu bảng xếp hạng. (Ảnh: Autohome)

Theo trang InsideEVs, nhiệt độ thấp làm tăng độ nhớt (độ đặc) của chất điện phân bên trong pin lithium-ion - dung dịch hóa học đóng vai trò cho phép các ion di chuyển qua lại trong quá trình sạc và xả. Sự gia tăng tạo ra điện trở nội tại lớn hơn trong pin, làm chậm chuyển động của các ion.

Hệ quả là pin phải hoạt động với cường độ cao hơn chỉ để duy trì chuyển động của xe, dẫn tới mức tiêu thụ năng lượng tăng lên. Đồng thời, hệ thống pin còn phải sử dụng bơm nhiệt hoặc bộ gia nhiệt điện trở để giữ pin ở nhiệt độ vận hành phù hợp.

Autohome cũng lưu ý rằng kết quả lần này được so sánh với tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc, vốn được xem là cao hơn so với điều kiện sử dụng thực tế. Vì vậy, mức chênh lệch giữa tầm hoạt động công bố và quãng đường chạy được trong giá lạnh trở nên đặc biệt rõ ràng.

Ngoài ra, thử nghiệm được tiến hành ở tốc độ trung bình khoảng 70-80 km/h, kết hợp với gió mạnh, mặt đường trơn trượt và nhiệt độ có lúc xuống gần -30°C, tạo ra môi trường vận hành cực kỳ khắc nghiệt cho pin xe điện.

Các mẫu xe tham gia thử nghiệm. (Ảnh: Autohome)

Autohome cho biết bài thử nghiệm không nhằm đánh giá xe nào "tốt" hay "kém", mà làm rõ thực tế rằng tầm hoạt động công bố chỉ mang tính tham khảo, đặc biệt khi xe điện phải hoạt động trong môi trường lạnh sâu. Kết quả này cũng cho thấy người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ điều kiện khí hậu và thói quen sử dụng, thay vì chỉ dựa vào các con số trên giấy khi lựa chọn xe điện.