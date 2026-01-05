Chương trình 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' sẽ phát sóng trên kênh nào?

(VTC News) -

Tối 5/1/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, kết nối chiều sâu truyền thống với nhịp sống đương đại. Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu đặt trọng tâm vào thông điệp về tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách; góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV); tiếp sóng trên hệ thống phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông; đồng thời truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tư tưởng, chính trị và nghệ thuật đến công chúng cả nước.

Chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu gồm ba chương.

Chương I mang tên Lời đất nước là hành trình trở về cội nguồn, nơi những câu hát ru, làn điệu dân ca, giai điệu truyền thống vang lên như tiếng nói của ký ức, của văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước.

Chương II mang tên Nhịp thời đại mở ra không gian chuyển động và đổi mới, với âm nhạc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần Việt, thể hiện nhịp bước đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Chương III mang tên Sắc đỏ thiêng liêng là cao trào cảm xúc, tôn vinh sắc đỏ – biểu tượng của Đảng, của Tổ quốc và niềm tin Việt Nam, thể hiện khát vọng cống hiến, quyết tâm dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ, trong đó có các nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường sáng tạo nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như: NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý… Không gian biểu diễn được dàn dựng đa sắc màu, với dàn nhạc bán cổ điển, kết hợp hài hòa giữa các ca khúc truyền thống và hiện đại.