NSND Thanh Hoa: Trở về mái nhà xưa trong 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'

Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" do VOV tổ chức, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Thưa NSND Thanh Hoa, bà có cảm xúc thế nào khi tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu"?

Thật sự tôi rất xúc động khi Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn nhớ đến tôi. Có thể nói, cả một cuộc đời, cả một tuổi trẻ, cả một sự nghiệp của tôi đều gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi công tác ở đây 35 năm 7 tháng.

Đó là niềm tự hào rất lớn. Tôi tự hào rằng mình là nghệ sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam suốt cả cuộc đời. Kể cả khi ra chiến trường, tôi cũng công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng – tức Đài 2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã mơ ước được chui vào trong cái loa để hát. Cho nên khi được trở lại, tôi thực sự hạnh phúc. Có những nơi bàn chân mình không đặt tới được, nhưng tiếng hát, tiếng nói, và tin tức của Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn đến được – từ biên giới, hải đảo, đến đồng bào xa Tổ quốc. Được hát cho đến cả khi về hưu – đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi.

Riêng với chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, đây là một chương trình chính luận nghệ thuật rất ý nghĩa. Thực ra, tất cả các chương trình của VOV đều mang đến cho người dân Việt Nam một niềm tin yêu vô bờ bến đối với Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Đường lối của Đảng, qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, là con đường dẫn dắt, chỉ lối. Vì vậy, khi được mời tham gia chương trình này, tôi thực sự tự hào và hạnh phúc.

NSND Thanh Hoa là một trong những giọng ca trong chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”.

- Trở lại biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật lớn của VOV, gặp lại và làm việc cùng những gương mặt cả cũ lẫn mới của Đài, điều gì khiến nghệ sĩ xúc động nhất?

Điều khiến tôi thích nhất là được hát cùng các bạn trẻ. Được hát lại với những gương mặt tiêu biểu của Đài Tiếng nói Việt Nam – từ các nghệ sĩ lớn tuổi, trung tuổi cho đến rất trẻ.

Đó là niềm hạnh phúc, niềm tự hào của một người nghệ sĩ khi lại được đứng cùng các em, cùng nhau dâng trọn vẹn tiếng hát, âm thanh của cuộc đời mình trong một chương trình mà tôi rất tự hào.

Đặc biệt, trong chương trình này, tôi được hát một tác phẩm “Made in Vietnam”. Tác phẩm đó đã được đề cử Top 10, và năm nay còn được bình chọn là một trong những MV của năm 2025. Điều đó khiến tôi càng hạnh phúc hơn, vì giá trị nghệ thuật của tôi vẫn được sống, vẫn được công nhận.

Tôi vẫn được sống trọn vẹn với tình yêu âm nhạc, với sự tin yêu của khán giả, và đặc biệt là sự tin tưởng của Đài Tiếng nói Việt Nam dành cho tôi.

Ở tuổi này, tôi không dám nhận mình còn sung sức hay tự tin như thời trẻ. Nhưng tôi tự hào rằng, ở lớp thế hệ gạo cội như tôi, vẫn được tin yêu, vẫn sống một cuộc đời có ý nghĩa, không vô nghĩa, không bị bỏ lại phía sau trong sự vươn mình của dân tộc Việt Nam và của Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Nghệ sĩ có nhắc đến việc “vui cùng các bạn trẻ – thế hệ tiếp nối, tiếp sóng”. Không khí tập luyện với các nghệ sĩ trẻ của VOV mang lại cho bà cảm xúc gì?

Tôi thích lắm. Từ các bạn như Đăng Dương, rồi rất nhiều bạn khác, đa số đều gọi tôi bằng “cô”, xưng “con”. Các bạn rất trẻ, xinh đẹp, giọng hát tràn đầy sức sống.

Thú thật là tôi cũng hơi lo – lo vì mình đã già, nhan sắc không thể so với các bạn trẻ nữa. Nhưng tôi nghĩ, thế hệ nào rồi cũng sẽ đi qua hào quang. Điều quan trọng là những gì còn lại có ý nghĩa hay không.

Tôi vẫn nói với các bạn trẻ rằng: được yêu quý đã khó, phấn đấu cho sự nghiệp đã khó, nhưng giữ được uy tín và tình yêu của khán giả còn khó gấp rất nhiều lần.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là ánh mắt các bạn nhìn tôi – rất trìu mến, trân trọng. Đối với một người nghệ sĩ lớn tuổi, đặc biệt là sự trân trọng từ đồng nghiệp, đó là niềm hạnh phúc rất quý giá.

Ngoài NSND Thanh Hoa, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Võ Hạ Trâm, Phạm Thu Hà, Anh Tú, Quách Mai Thy...

- Nhìn các bạn trẻ hôm nay tiếp tục “thể hiện đất nước bằng âm thanh”, bà muốn gửi gắm điều gì tới các thế hệ ca sĩ, nghệ sĩ của VOV?

Tôi chỉ muốn nói rằng các bạn hãy tự hào vì được trở thành nghệ sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếng hát của các bạn được phát đi, lan tỏa khắp đất nước và ra thế giới.

Hãy yêu nghề, hãy phấn đấu, hãy sống bằng tất cả đam mê. Sau này, khi lớn tuổi như tôi, các bạn sẽ nhìn lại và biết ơn vì VOV đã ghi lại tuổi trẻ, đam mê, và cống hiến của các bạn bằng âm thanh – để gửi đến toàn thể dân tộc Việt Nam.

- Có thể nói nghệ sĩ Thanh Hoa là một trong những giọng ca gắn bó sâu đậm nhất với thời kỳ phát thanh là phương tiện truyền thông chủ lực. Và khi chưa có sân khấu lớn, chưa có truyền hình màu, giọng hát của bà đã theo loa xóm, loa phường, radio gia đình đến khắp mọi miền, cảm giác hát cho những người không nhìn thấy mình khi ấy ra sao?

Tự hào lắm. Với tôi, sóng phát thanh ngày ấy là cả một thế giới. Lần đầu tiên được hát ở Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi đã cảm nhận rất rõ đây là một vinh dự lớn. Từ đó, giọng hát của tôi đi cùng radio, loa phường, đi vào từng gia đình, từng ngõ xóm.

Tôi hát rất nhiều – có lẽ hơn một nghìn bài cho các ngành nghề, gần 500 bài đơn ca. Hầu như không có một lĩnh vực nào của đời sống mà tôi không từng được hát để ca ngợi. Chính vì thế mà tôi thấy VOV thân thương vô cùng.

Có những kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Như một đêm 30 Tết, tôi đi về quê thì xe bị hỏng giữa đường. Lúc ấy buồn lắm, vì sắp giao thừa rồi mà còn mắc lại nơi xa. Nhưng bất chợt, từ loa phát thanh của một làng ven đường, giọng hát của chính tôi vang lên. Tôi đứng lặng lại, và tự nhiên thấy ấm lòng đến lạ.

Những bài hát về quê hương, đất nước, về Đảng, về Bác… tôi đã hát rất nhiều: “Lá cờ Đảng”, “Mùa xuân làng lúa làng hoa”, “Khúc hát người Hà Nội”, “Màu cờ tôi yêu”, “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, “Người Mèo ơn Đảng”… Có những thời điểm, gần như bất cứ loa phường nào cũng vang lên những ca khúc ấy.

Điều khiến tôi hạnh phúc là đi đến đâu cũng có người nhận ra giọng hát. Có người không biết mặt tôi, thậm chí không nhớ tên Thanh Hoa, nhưng họ biết rất rõ giọng hát ấy. Từ “con bé này”, rồi “cô này”, “chị này”, và bây giờ là “bà này” – cuộc đời ca hát của tôi dài thật.

Có lúc tôi nghĩ thế này: nghệ sĩ thường giống như tình nhân của khán giả – người ta nhớ từng bài, từng giai đoạn. Nhưng tôi thì có lẽ không còn là “tình nhân” nữa rồi. Tôi giống như một người vợ già trong gia đình: không còn làm ai xao xuyến vì hình thức, nhưng nếu thiếu đi thì lại thấy trống vắng.

Với những khán giả từ khoảng 50 tuổi trở lên, tôi tin chắc rằng giọng hát của tôi đã ở bên họ suốt một quãng đời. Không phải lúc nào cũng được nhắc đến, nhưng luôn hiện diện. Và với tôi, được hát trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, được sống cùng ký ức của nhiều thế hệ như thế, là một niềm vinh dự không gì sánh được.

NSND Thanh Hoa.

- Nếu gửi một thông điệp ngắn tới khán giả, bà muốn nói điều gì?

Tôi chỉ muốn nói lời biết ơn. Biết ơn rất nhiều vì các bạn đã nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, đã yêu thương Thanh Hoa, đã chắp cánh cho cái tên Thanh Hoa của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chúc các bạn đón một năm mới an lành. Hãy yêu, trân trọng những đam mê của mình, và hãy yêu tiếng hát, tiếng nói của Đài Tiếng nói Việt Nam nhiều hơn nữa – bởi đó là tiếng nói chính thống, tiếng nói nghĩa tình ca ngợi quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

- Xin cảm ơn bà!