Dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu

(VTC News) -

Tối 5/1/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt ''Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu''.

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, kết nối chiều sâu truyền thống với nhịp sống đương đại. Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu đặt trọng tâm vào thông điệp về tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách; góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ, trong đó có các nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường sáng tạo nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như: NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý… Không gian biểu diễn được dàn dựng đa sắc màu, với dàn nhạc bán cổ điển, kết hợp hài hòa giữa các ca khúc truyền thống và hiện đại.

NSƯT Đăng Dương chia sẻ cảm xúc khi góp mặt trong chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".

Chia sẻ về cảm xúc khi tham gia chương trình, NSƯT Đăng Dương cho biết anh coi đây là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Dù từng có cơ hội góp mặt ở nhiều chương trình lớn của Nhà nước, nhưng lần này mang ý nghĩa sâu sắc hơn bởi anh là nghệ sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam.

“Với tôi, được tham gia một chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức luôn mang lại cảm xúc rất riêng. Tôi đã công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam hơn 20 năm và có thể nói, chính môi trường này đã giúp tôi trưởng thành, phát triển giọng hát và con đường nghệ thuật của mình. Tôi cũng rất may mắn khi tại nhiều chương trình lớn của Đài và của đất nước, tôi đều nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo, giao phó nhiệm vụ biểu diễn. Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn”, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương bày tỏ.

Theo nam nghệ sĩ, chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi là một trong những chương trình nghệ thuật đầu tiên chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Tôi từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật chào năm mới hay các sự kiện chính trị – xã hội khác, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia một chương trình được dàn dựng riêng để hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV. Điều đó khiến tôi cảm nhận rất rõ giá trị và ý nghĩa chính trị, tinh thần của chương trình”, anh nói.

Chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu gồm ba chương.

Chương I mang tên Lời đất nước là hành trình trở về cội nguồn, nơi những câu hát ru, làn điệu dân ca, giai điệu truyền thống vang lên như tiếng nói của ký ức, của văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước.

Chương II mang tên Nhịp thời đại mở ra không gian chuyển động và đổi mới, với âm nhạc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần Việt, thể hiện nhịp bước đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Chương III mang tên Sắc đỏ thiêng liêng là cao trào cảm xúc, tôn vinh sắc đỏ – biểu tượng của Đảng, của Tổ quốc và niềm tin Việt Nam, thể hiện khát vọng cống hiến, quyết tâm dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV); tiếp sóng trên hệ thống phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông; đồng thời truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tư tưởng, chính trị và nghệ thuật đến công chúng cả nước.

Trailer chương trình nghệ thuật đặc biệt "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".