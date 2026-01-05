Ưu tiên mua nhà ở xã hội cho gia đình có 2 con: Hướng dẫn mới nhất thế nào?

(VTC News) -

Chiều 5/1, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo, công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua, trong đó có Luật Dân số.

Luật Dân số gồm 8 chương, 30 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7, nêu rõ việc thực hiện chính sách dân số và phát triển thông qua các biện pháp duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Hương Liên thông tin tại họp báo.

Nêu những điểm mới, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, để duy trì mức sinh thay thế, luật quy định tăng thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con, bổ sung đối tượng được mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Theo đó, Luật quy định mỗi cặp vợ chồng có quyền quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, thu nhập và nuôi dạy con của mỗi cá nhân, cặp vợ chồng trên cơ sở bình đẳng.

Trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế và phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, theo quy định của Luật, sẽ được hỗ trợ tài chính khi sinh con. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ.

Người có từ 2 con đẻ trở lên cũng sẽ được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trả lời thêm thông tin về chính sách này, ông Phạm Vũ Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết, bên cạnh nhóm chính sách tổng thể, vĩ mô về công tác dân số, Luật cũng có những chính sách cụ thể về duy trì mức sinh thay thế, trong đó quy định bổ sung đối tượng mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở.

Ông Hoàng cho biết, Luật Dân số có sửa đổi cụ thể tại Điều 29, bổ sung đối tượng cụ thể được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

"Chúng tôi đang tham mưu Chính phủ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật như nghị định, thông tư. Trong đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở để ban hành mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2026", đại diện Bộ Y tế nói.