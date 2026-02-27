Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách ở Lạng Sơn khiến 1 người chết, 5 người bị thương

(VTC News) -

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và ô tô 16 chỗ khiến 1 người chết, 5 người bị thương.

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân sơ bộ do N.T.Đ (SN 1984, trú tại thôn Pắc Cú, xã Thuỵ Hùng, tỉnh Lạng Sơn) lái ô tô khách 16 chỗ đi không đúng làn đường quy định (làn đường ngược chiều).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người thương vong.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, vụ tai nạn giữa 2 xe khách xảy ra vào khoảng 5h ngày 27/2, tại Km76 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe giường nằm 44 chỗ BKS 37G-001.41 do ông N.M.T. (SN 1976, trú Nghĩa Đàn, Nghệ An) cầm lái, chạy theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Trên xe có 2 lái xe, 1 phụ xe và 10 hành khách.

Xe khách 16 chỗ BKS 29B-113.77 do anh N.T.Đ (SN 1984, trú xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại. Trên xe có 1 lái xe, 1 phụ xe và 5 hành khách.

Khi đến Km76 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn, 2 xe trên xảy ra va chạm.

Vụ va chạm khiến vợ tài xế xe 16 chỗ là chị N.T.P (SN 1987, trú xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn), ngồi ghế phụ phía trước, tử vong. Ngoài ra, 5 người khác trên xe này bị thương, được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trạm CSGT Tùng Diễn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn và lực lượng chức năng địa phương tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và điều tra làm rõ vụ tai nạn.