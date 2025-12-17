Thủ tướng: Chậm nhất năm 2028 hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo). Phiên họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Đánh giá việc phát triển nhà ở xã hội có nhiều đột phá trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng cho biết nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Đồng Nai… triển khai nhanh nhiều dự án.

"Năm 2025, cả nước hoàn thành hơn 100.000 căn hộ nhà ở xã hội, vượt mục tiêu đề ra. Và khoảng năm 2027-2028, chúng ta sẽ hoàn thành 1 triệu căn hộ - mục tiêu đề ra tới năm 2030", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động bố trí quỹ đất, mỏ nguyên vật liệu, thực hiện thủ tục hành chính theo luồng xanh để phát triển nhà ở xã hội; mạnh dạn giao các doanh nghiệp uy tín triển khai các dự án; nếu có vướng mắc thì tổng hợp, đề xuất giải quyết ngay.

Thủ tướng cho biết việc phát triển nhà ở xã hội thể hiện tính nhân văn, tình dân tộc, nghĩa đồng bào; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu người dân và góp phần kéo giảm giá bất động sản; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Theo nhận định của Thủ tướng, thị trường bất động sản và nhà ở thương mại cũng có những tiến bộ, chuyển biến, từng bước phục hồi; một số cơ chế, chính sách liên quan các luật được tháo gỡ.

Song, Thủ tướng cho rằng, thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội còn một số vướng mắc, khó khăn. Vì vậy, ông yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các địa phương, xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu, hoàn thành trong quý I/2026 (gồm: cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước).

"Các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc thể chế, trong đó có chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội linh hoạt, dễ dàng cho người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nêu rõ.

Theo Thủ tướng, cần tiếp tục phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững; bố trí quỹ đất, các mỏ nguyên vật liệu, phát triển các ngành nghề, lĩnh vực khác có liên quan tới bất động sản với tinh thần công khai, minh bạch, ổn định; đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp.

Cùng với đó, cần đa dạng hóa nguồn vốn cho bất động sản gồm vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, vốn FDI, hợp tác công tư… để không quá phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng và kiểm soát nguồn vốn tín dụng đi đúng hướng; phát huy dư địa chính sách tài khóa.

"Kiểm soát giá bất động sản, trong đó kiểm soát ngay từ chi phí đầu vào; thúc đẩy ra đời trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập; phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước để phối hợp, đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm giải quyết vấn đề tồn kho bất động sản trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; ứng dụng chuyển đổi số để phát triển thị trường bất động sản an toàn, công khai, minh bạch", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể với các bộ, ngành, địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao; thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội.

Ngoài ra, tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện luồng ưu tiên cho thủ tục nhà ở xã hội, cắt giảm 50% thủ tục hành chính… Thủ tướng lưu ý các dự án nhà ở xã hội phải bảo đảm đầy đủ các hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp lớn tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội, chủ động, tích cực nhận nhiệm vụ, triển khai các dự án được các địa phương giao trong phát triển nhà ở xã hội và góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững.

Giá nhà ở chung cư tăng bình quân 10-15%/năm

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 3.297 dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, đất nền với quy mô 5,9 triệu căn và tổng mức đầu tư là 7,42 triệu tỷ đồng.

Du lịch, nghỉ dưỡng có 218 dự án có quy mô gồm 10,8 nghìn căn và tổng mức đầu tư là 1,86 triệu tỷ đồng (112 dự án đã hoàn thành, 74 dự án đang triển khai và 32 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng có 223 dự án có tổng mức đầu tư là 544,3 nghìn tỷ đồng (138 dự án đã hoàn thành, 65 dự án đang triển khai và 20 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Có 447 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 93.000 ha (304 dự án đã hoàn thành và 143 dự án đang triển khai).

"Từ năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản đã từng bước phục hồi và phát triển trở lại với lượng giao dịch tăng tương ứng ở nhiều loại hình, phân khúc bất động sản khác nhau, với lượng giao dịch đạt từ khoảng 537.000 đến 785.000 giao dịch/năm", báo cáo nêu.

Về giá bất động sản, trong những năm gần đây, giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền (để người dân xây dựng nhà ở) có mức tăng cao; mức tăng bình quân khoảng 10% - 15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%.

Giá các loại hình bất động sản khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, văn phòng, khu công nghiệp đều tăng theo các năm; mức tăng bình quân khoảng 5%-10%/năm và thấp hơn nhiều so với mức tăng giá nhà ở, đất ở.

Tính đến ngày 31/8, dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 4,1 triệu tỷ đồng. Trong đó dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.823.312 tỷ đồng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng từ đầu năm 2025 khá ổn định, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 9 tháng đầu năm 2025 là gần 398.000 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản trong 9 tháng đầu năm đạt 5,18 tỷ USD, tăng 15,2%.

Với nhiệm vụ thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho hay, đến nay, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn. Trong đó, 193 dự án hoàn thành, quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn; 305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 354.187 căn.

Riêng trong năm 2025, cả nước hoàn thành 102.388/100.275 căn (đạt 102%); khởi công mới 85 dự án với quy mô 91.431 căn.

Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đánh giá thị trường bất động sản đang phục hồi, với tỉ lệ hấp thụ của các dự án mới đạt khoảng 68-70%. Giá bất động sản được đánh giá đã chững lại và đi ngang nhưng chưa có dấu hiệu giảm.