Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng, TP.HCM nhận hồ sơ đăng ký

(VTC News) -

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, ngày 27/11 tới, dự án nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên (thuộc dự án khu nhà ở thương mại Phúc Đạt tại phường Tân Hiệp, TP.HCM) sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký.

Quy mô dự án này gồm 3 khối chung cư (khối A, B, C) cao 18 tầng và tum kỹ thuật, một hầm. Khối nối A và B cao 3 tầng, tổng cộng có 936 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Mật độ xây dựng của dự án đạt 37,51% trên tổng diện tích 11.440,8 m², với nhiều tiện ích nội khu như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi tràn bờ, sân vườn, phòng gym và trung tâm thương mại.

Hiện tại, giá bán tạm tính của dự án được chủ đầu tư công bố từ 22 triệu đồng mỗi m² (đã bao gồm 5% VAT, chưa có kinh phí bảo trì 2%).

Các căn hộ tại dự án có diện tích từ 32 - 62 m², tương đương giá thấp nhất cho mỗi căn nhà ở xã hội khoảng 700 triệu đồng đến cao nhất gần 1,3 tỷ đồng.

Theo chủ đầu tư, thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký từ ngày 27/11, kết thúc nhận đơn là ngày 7/12.

Sở Xây dựng Hải Phòng cũng vừa cho phép Vinhomes đưa vào kinh doanh thêm 1.040 căn nhà ở xã hội ở khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Đây là đợt thứ hai mà Sở Xây dựng Hải Phòng cho phép Vinhomes mở bán nhà ở xã hội tại dự án này. Trước đó, đơn vị này lần đầu duyệt 548 căn được đưa vào kinh doanh vào tháng 8. Như vậy, đến nay, số lượng căn điều kiện bán tương ứng gần 42% tổng số lượng căn nhà xã hội tại dự án này khi hoàn thành.

Khu nhà ở xã hội này được Vinhomes khởi công từ đầu năm 2024. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 7 ở Hải Phòng, có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất. Các căn hộ tại đây có diện tích thông thủy 28,8 - 70 m².

Hồi cuối tháng 7, Vinhomes cho biết giá bán tạm tính tối thiểu của dự án này khoảng 20 triệu mỗi m², tối đa 31,99 triệu đồng. Bình quân giá bán tạm tính khoảng 23,5 triệu/m². Với mức giá bình quân này, căn hộ diện tích nhỏ nhất tại đây gần 677 triệu đồng, căn lớn nhất giá khoảng 1,64 tỷ đồng.

Cũng tại Hải Phòng, dự án nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở thương mại phường Hồng An, thành phố Hải Phòng cũng đang tiếp nhận hồ sơ.

Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Hồng Bàng - tiền thân là Công ty CP Him Lam Hải Phòng - thành viên Tập đoàn Him Lam.

Dự án nhà ở xã hội phường Hồng An có quy mô gần 7,3 ha, tổng mức đầu tư gần 1.110 tỷ đồng, trong đó khoảng 1.060 tỷ đồng là chi phí thực hiện dự án, phần còn lại là kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo công bố, dự án có 346 căn nhà ở xã hội, diện tích từ 40,4 - 54,5 m², giá bình quân khoảng 18,6 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì).

Được biết, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 7/11 đến hết ngày 7/12.

Sở Xây dựng Hải Phòng cũng công khai giá bán nhà ở xã hội tại Dự án Khu đô thị mới - Hoàng Huy Green River (phường Thủy Nguyên).

Khu nhà ở xã hội thuộc 20% Quỹ đất Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River (441 căn hộ chung cư) thuộc phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy.

Giá bán nhà ở xã hội - chung cư CC1A (thuộc ô đất NXH1), CC1B, CC1C (thuộc ô đất NXH3) đều có đơn giá trung bình 16.155.000 đồng/m².

Giá bán nhà ở xã hội - chung cư CC2A (thuộc ô đất NXH4), CC2B (thuộc ô đất NXH5) trung bình 17.172.000 đồng/m². Nhà ở xã hội - chung cư CC3 (thuộc ô đất NXH1), đơn giá bán trung bình 16.798.000 đồng/m².

Nhà ở xã hội - chung cư CC4 (thuộc ô đất NXH2) giá trung bình 16.536.000 đồng/m² (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy định).