Những dự án nhà ở xã hội nào đang mở bán ở Hà Nội?

Nhà ở xã hội Kim Chung

Dự án nhà ở xã hội CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội (tên thương mại Thăng Long Green City) hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân. Bởi đây là dự án nhà ở xã hội có giá bán “mềm” nhất hiện nay ở Hà Nội. Với mức giá từ 18,4 triệu đồng/m², một căn hộ diện tích nhỏ nhất tại đây (49,56 m²) có giá bán từ 912 triệu đồng. Dự án bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 17/11/2025 và sẽ kéo dài đến 3/1/2026.

Theo liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, hiện mỗi ngày đơn vị tiếp nhận và kiểm tra khoảng 50 hồ sơ.

Nhà ở xã hội Kim Chung. (Ảnh: Tiền phong).

Dự án có tổng mức đầu tư 1.521,2 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích đất là 35.759,6 m², trong đó diện tích ô đất CT3 là 24.000 m²; diện tích ô đất CT4 là 11.759 m². Dự án gồm 4 tòa nhà, cao từ 9 tầng đến 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tum thang. Trong đó, ô đất CT3 có 3 công trình ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; ô đất CT4 có 1 công trình.

Tổng số căn hộ của dự án là 1.588 căn (CT3 có 1.104 căn; CT4 có 484 căn). Trong đó, 892 căn hộ nhà ở xã hội để bán; 300 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê mua; 268 căn hộ bán thương mại.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, công trình trên ô đất CT4 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2021, với tổng số 484 căn hộ. Dự kiến, mở bán giai đoạn 2 tại tòa nhà CT3 với tổng số 1.104 căn hộ. Trong đó, 589 căn hộ nhà ở xã hội bán; 212 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội thuê mua; 175 căn hộ bán thương mại.

Khu nhà ở xã hội Kim Hoa

Dự án Khu nhà ở đô thị Kim Hoa tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh cũ (nay là xã Tiến Thắng, Hà Nội) do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở xã hội Kim Hoa.

Dự án có tổng diện tích 93.148,8 m², trong đó 34.137,8 m² dành cho xây dựng công trình nhà ở xã hội. Các tòa nhà cao 9 tầng nổi và 1 tum. Dự án gồm 720 căn hộ, trong đó có 648 căn để bán và 72 căn cho thuê mua.

Trong đợt 1, chủ đầu tư sẽ mở bán và cho thuê mua tổng cộng 480 căn hộ tại các tòa nhà CT1, CT3, và CT4. Trong số đó, có 408 căn nhà ở xã hội được dành để bán và 72 căn còn lại dành cho hình thức thuê mua. Các căn hộ được thiết kế với diện tích linh hoạt từ 62,81 m² đến 69,84 m², một không gian sống lý tưởng phù hợp với nhu cầu của đa số gia đình trẻ.

Giá bán nhà ở xã hội tại dự án là gần 20 triệu đồng/m² sàn sử dụng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa gồm phí bảo trì. Tương đương giá các căn hộ tại đây dao động từ 1,24 - 1,38 tỷ đồng/căn. Giá thuê mua được công bố là 244.515 đồng/m²/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm phí bảo trì.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 6/10 đến 5/11/2025. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ công trình CT1, CT3, CT4 bắt đầu ký hợp đồng từ 25/11/2025.

Dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh

Dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh.

Vị trí dự án tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên (nay là phường Bồ Đề, TP. Hà Nội) do liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang), với tổng số 1.951 căn hộ, trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31 m² đến 77 m². Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam thực hiện.

Giá bán trung bình là 29,4 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Giá thuê mua trung bình 346.701 đồng/tháng/m² (đã bao gồm VAT).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 4/11/2025 (trừ chủ nhật). Việc ký hợp đồng mua bán căn hộ tại công trình CT1 dự kiến bắt đầu từ 24/11/2025; công trình CT2, CT3 bắt đầu từ 26/1/2026. Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ là quý III/2027.

Dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh

Dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh.

Vị trí dự án trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cũ (này là xã Đông Anh, TP. Hà Nội) do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Công trình gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum. Tổng số căn hộ tại đây là 466 căn, trong đó 419 căn để bán và 47 căn cho thuê mua. Diện tích các căn từ 40 - 76,6 m².

Đáng chú ý, dự án này không cho thuê nhà ở xã hội và bán căn hộ thương mại. Mức giá bán căn hộ tại đây là 20,6 triệu đồng/m². Giá thuê mua là 288.527 đồng/m²/tháng. Thời điểm dự án hoàn thành là quý IV/2026.

Thời gian nhận hồ sơ từ 21/10/2025 đến 25/11/2025.

Dự án nhà ở xã hội N01 Hạ Đình

Dự án nhà ở xã hội N01 Hạ Đình.

Vị trí dự án tại phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội (trước là xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cũ), do liên danh Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên, Công ty Cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - Haweicco, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô cao 25 tầng, tương ứng với 440 căn hộ. Trong đó, 365 căn là nhà ở xã hội và 75 căn là nhà ở thương mại.

Riêng với nhà ở xã hội, 255 căn dành để bán, 37 căn cho thuê mua và 73 căn cho thuê. Giá bán là 25 triệu đồng/m². Giá cho thuê là 150.000 đồng/mm²/tháng; giá thuê mua là 390.000 đồng/m²/tháng. Dự án sẽ thu hồ sơ trong quý IV/2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.