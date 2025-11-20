Khách xếp hàng quá đông, chủ đầu tư nhà ở xã hội Kim Chung có động thái mới

(VTC News) -

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung - Đông Anh (tên thương mại Thăng Long Green City) hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân. Bởi đây là dự án nhà ở xã hội có giá bán “mềm” nhất hiện nay ở Hà Nội. Với mức giá từ 18,4 triệu đồng/m², một căn hộ diện tích nhỏ nhất tại đây (49,56 m²) có giá bán từ 912 triệu đồng. Dự án bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 17/11/2025 và sẽ kéo dài đến 3/1/2026.

Theo liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, hiện mỗi ngày đơn vị tiếp nhận và kiểm tra khoảng 50 hồ sơ.

Trước thực tế có tới 2.500 người đến bấm nút lấy số nộp hồ sơ trong hai ngày đầu tiên (17/11 và 18/11), liên danh chủ đầu tư đã quyết định tăng số lượng hồ sơ giải quyết mỗi ngày kể từ 25/11 lên 80 hồ sơ/ngày và đến ngày 1/12, tăng số lượng giải quyết hồ sơ lên khoảng 100 hồ sơ/ngày.

Nhiều người dân thức xuyên đêm để chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Kim Chung. (Ảnh: Thảo Phương).

Với giải pháp này, liên danh chủ đầu tư cho rằng sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời hạn chế việc phải gia hạn thời gian tiếp nhận sau ngày 3/1/2026.

Chủ đầu tư cho biết đã công bố quy trình nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm 6 bước rõ ràng, cụ thể là: Chuẩn bị hồ sơ - Bấm số lấy thứ tự - Hẹn thời điểm nộp hồ sơ - Tiếp nhận hồ sơ - Bốc thăm hoặc thỏa thuận loại căn hộ - Ký hợp đồng. Kênh hotline luôn có người trực trả lời điện thoại của người dân. Chủ đầu tư cam kết không có bất kỳ liên kết nào với các sàn giao dịch bất động sản bên ngoài và việc giải đáp, tư vấn sẽ không phát sinh chi phí cho người dân.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng thông báo rộng rãi trên nhiều kênh thông tin, từ trung ương tới địa phương các nội dung hướng dẫn người dân lập hồ sơ theo luật định; công khai quy trình chuẩn bị hồ sơ và các bước nộp hồ sơ; đưa hệ thống máy bấm nút lấy số tự động, trên đó in đầy đủ ngày giờ bấm nút và ngày hẹn đến nộp hồ sơ...

Để vào bấm số, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình căn cước công dân chính chủ; mang theo mẫu 2 về xác định điều kiện chỗ ở.

Chủ đầu tư hướng dẫn người dân nộp hồ sơ.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết, hiện tại đã thi công đến tầng 10, dự kiến trong tháng 12 cất nóc tòa nhà và hoàn thành phần thô. Theo đúng tiến độ cam kết, quý IV/2025 công trình hoàn thiện phần thô, quý IV/2026 bàn giao nhà cho khách hàng.

Cũng theo ông Trung, nhiều hồ sơ hiện đang phát sinh vướng mắc như: Giấy xác nhận thu nhập (mẫu 04), thiếu bảng photo tiền công, tiền lương, sao kê ngân hàng...

Một số công ty nước ngoài ký hợp đồng lao động với khách hàng theo hình thức online nhưng không thể sao y hợp đồng. Trong trường hợp này, ông Trung cho biết chủ đầu tư kiến nghị cơ quan chức năng cho phép doanh nghiệp xác nhận hợp đồng là đúng thay vì yêu cầu sao y bản cứng.

Ngoài ra, một số hồ sơ có chữ ký trên mẫu xác nhận và trên hợp đồng lao động không trùng khớp, hoặc khách hàng nhận lương tiền mặt nhưng không có chứng từ xác nhận từ công ty. Những trường hợp này sẽ bị trả lại hồ sơ.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung có tổng số 1.104 căn hộ, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội. Trong số căn hộ nhà ở xã hội, có 589 căn hộ để bán, diện tích khoảng từ 58,9 - 64m²; 212 căn hộ để cho thuê, diện tích khoảng từ 49,5 - 59,24m²; 128 căn hộ để cho thuê mua, diện tích khoảng từ 58,9 - 59m².