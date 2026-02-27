Sự thật hình ảnh Afghanistan bắn hạ máy bay F-16 Pakistan

(VTC News) -

Đoạn video máy bay có cờ Pakistan bốc cháy.

Tranh cãi mới đã làm gia tăng căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan, sau khi truyền thông Afghanistan đưa tin rằng lực lượng nước này bắn rơi một máy bay quân sự Pakistan trong không phận Afghanistan.

Kênh Tolo News của Afghanistan dẫn các nguồn tin cho rằng chiếc máy bay bị bắn hạ sau khi xâm nhập lãnh thổ Afghanistan trong các cuộc không kích gần đây của Pakistan.

Ngay sau đó, một đoạn video chưa được xác thực lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đoạn phim cho thấy xác một máy bay chiến đấu đang bốc cháy, và người dùng mạng khẳng định đó là một chiếc F-16 của Pakistan. Phần xác máy bay được cho là có hiển thị số hiệu và cờ Pakistan, làm dấy lên nhiều suy đoán và tranh luận.

Tuy nhiên, Pakistan đã bác bỏ những tuyên bố này.

Afghanistan có bắn rơi F-16 của Pakistan?

Theo truyền thông Afghanistan, chiếc máy bay bị bắn hạ hôm 27/2 khi các tiêm kích Pakistan vượt vào không phận Afghanistan trong các đợt không kích. Video lan truyền được cho là ghi lại phần còn lại của một chiếc F-16 Pakistan với số hiệu nhìn thấy rõ, mà truyền thông Afghanistan nói là bằng chứng.

Trong khi đó, quân đội Pakistan thừa nhận không kích nhằm vào các mục tiêu mà họ mô tả là “phần tử vũ trang” bên trong Afghanistan. Tuy nhiên, Islamabad phủ nhận việc mất bất kỳ máy bay nào trong chiến dịch. Giới chức cho biết tất cả máy bay của họ trở về an toàn và gọi các báo cáo cùng đoạn video lan truyền là gây hiểu lầm.

Tờ Sunday Guardian cho biết họ chưa thể xác minh đoạn video.

Pakistan xác nhận không kích nhiều mục tiêu tại Afghanistan trong chiến dịch quân sự mới nhất. Các đợt tấn công được cho là đã đánh trúng những khu vực gần các thành phố lớn, bao gồm Kabul, và diễn ra sau các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ biên phòng Pakistan một ngày trước đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif trước đó tuyên bố Pakistan đang ở trong tình trạng “chiến tranh công khai” với nước láng giềng sau nhiều tháng bạo lực leo thang.

Bất chấp các tuyên bố từ phía Afghanistan, nhà chức trách Pakistan khẳng định không có tiêm kích nào, bao gồm F-16, bị bắn rơi trong chiến dịch.

Máy bay trong video có phải F-16 do Mỹ sản xuất?

Máy bay trong video được cho là không phù hợp với kích thước và thiết kế của F-16. Các chuyên gia hàng không lưu ý rằng F-16 là tiêm kích một động cơ, kích thước nhỏ gọn, trong khi xác máy bay trong video trông lớn hơn đáng kể.

Pakistan hiện vận hành khoảng 75–76 tiêm kích F-16 Fighting Falcon - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong sức mạnh không chiến của nước này. Phi đội bao gồm nhiều biến thể, như các mẫu Block 15 được nâng cấp và Block 52+ hiện đại hơn, cùng một số máy bay mua lại từ Jordan.

F-16 Fighting Falcon là tiêm kích đa nhiệm do Mỹ chế tạo, ban đầu được phát triển bởi General Dynamics cho Không quân Mỹ vào thập niên 1970. Hiện nay, dòng máy bay này do Lockheed Martin sản xuất tại Mỹ và được hơn 25 quốc gia trên thế giới sử dụng.

Vì sao Pakistan và Afghanistan căng thẳng?

Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi nghiêm trọng trong nhiều tháng qua. Các cuộc đụng độ hồi tháng 10 khiến hơn 70 người thiệt mạng ở cả hai phía, dẫn tới việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới quan trọng.

Pakistan cáo buộc chính quyền Afghanistan do Taliban lãnh đạo không ngăn chặn các nhóm vũ trang sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công Pakistan. Kabul liên tục bác bỏ cáo buộc này, khẳng định không cho phép lãnh thổ mình bị sử dụng để chống lại bất kỳ quốc gia nào.

Cả hai bên đều tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho đối phương trong các cuộc giao tranh gần đây, song việc kiểm chứng độc lập vẫn rất khó khăn.