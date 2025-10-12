Xung đột bùng phát dọc biên giới Pakistan - Afghanistan

Xung đột xảy ra khi lực lượng Taliban tấn công các đồn biên phòng của Pakistan để trả đũa các cuộc không kích vài ngày trước đó của nước láng giềng vào Thủ đô Kabul và tỉnh Paktika.

Một binh sỹ Taliban đứng gác tại biên giới với Afghanistan. (Ảnh: X)

Sáng 12/10, chính quyền Taliban tại Afghanistan xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều vị trí của quân đội Pakistan dọc biên giới hai nước. Phía Pakistan đáp trả bằng pháo binh và xe tăng, đồng thời thừa nhận lực lượng Taliban tổ chức nhiều đợt tập kích đồng loạt, chiếm ba đồn biên phòng và thu giữ lượng lớn vũ khí, đạn dược tại tỉnh Helmand, phía Bắc Pakistan.

Ít nhất 15 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, 11 đồn biên phòng bị phá hủy trong loạt giao tranh này. Các trận đấu pháo ác liệt tiếp diễn tại hàng chục điểm nóng, khiến căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang nghiêm trọng.

Người phát ngôn Quân đội Pakistan tuyên bố Islamabad “sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ người dân”, đồng thời kêu gọi Taliban “ngăn chặn việc lãnh thổ Afghanistan bị lợi dụng cho các hoạt động khủng bố”.

Căng thẳng leo thang sau khi chính quyền Kabul cáo buộc Pakistan hồi giữa tuần thực hiện các không kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có hai vụ ở Kabul và một vụ tại tỉnh Paktika, Đông Nam Afghanistan. Bộ Quốc phòng của chính quyền Taliban gọi đây là “hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia” và khẳng định “sẽ bảo vệ lãnh thổ bằng mọi giá”.

Trong khi đó, Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban cho phép tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) - nhóm vũ trang bị Pakistan coi là khủng bố và bị cáo buộc thường xuyên sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tổ chức các cuộc tấn công qua biên giới. Chính quyền Afghanistan bác bỏ, cho rằng Pakistan đang “tìm cớ can thiệp vào công việc nội bộ” của nước này.

Đây là một trong những đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng Nam Á kể từ khi lực lượng Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan năm 2021. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ “khủng hoảng toàn diện” đang hình thành. Việc hai bên tổ chức các hoạt động quân sự nhằm vào nhau và tranh chấp tại Đường Durand phân định ranh giới giữa hai nước khiến tình hình khu vực trở nên hết sức mong manh.

Trước diễn biến này, Saudi Arabia Iran và Qatar đã kêu gọi hai bên “kiềm chế tối đa và ưu tiên đối thoại” nhằm tránh để xung đột leo thang thành khủng hoảng khu vực.