Ông Trump gợi ý Mỹ tái lập căn cứ tại Afghanistan

(VTC News) -

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London, ông Trump gọi đây là “tin nóng” và nhấn mạnh "chúng tôi đang cố gắng lấy lại”.

Bagram từng là trung tâm trong cuộc chiến dài nhất của Mỹ. Bốn năm trước, Mỹ rút quân và để căn cứ rơi vào tay Taliban. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa xác nhận liệu đã có kế hoạch cụ thể hoặc liên hệ với Taliban về khả năng quay lại căn cứ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump chỉ trích việc rút quân dưới thời Tổng thống Joe Biden là một “thảm họa toàn diện” khiến Mỹ mất uy tín toàn cầu, đồng thời cho rằng đây là một trong những yếu tố thúc đẩy Nga tấn công Ukraine.

“Chúng tôi định rút quân nhưng với sức mạnh và phẩm giá, giữ lại Bagram - một trong những căn cứ lớn nhất thế giới. Thế mà chúng ta trao nó đi không vì gì cả”, ông Trump nói.

Trên chuyên cơ Air Force One sau đó, ông tiếp tục công kích ông Biden, đồng thời ca ngợi Bagram là căn cứ “có đường băng mạnh và dài bậc nhất thế giới, có thể hạ cánh bất cứ thứ gì".

Ông Trump ám chỉ Taliban có thể chấp nhận sự trở lại của Mỹ vì họ “cần những thứ từ chúng ta”, trong bối cảnh chính quyền Taliban đang đối mặt khủng hoảng kinh tế, chia rẽ nội bộ và các nhóm vũ trang đối địch. Ông còn viện dẫn yếu tố địa chiến lược: “Một trong những lý do chúng ta muốn có căn cứ đó là vì nó chỉ cách nơi Trung Quốc sản xuất vũ khí hạt nhân khoảng một giờ bay".

Tuy nhiên, phía Taliban bác bỏ ngay ý tưởng này. Quan chức Bộ Ngoại giao Taliban, Zakir Jalaly, tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Afghanistan chưa bao giờ chấp nhận sự hiện diện quân sự nước ngoài và sẽ không thay đổi quan điểm. Dù vậy, ông nói cửa vẫn mở cho hợp tác kinh tế và chính trị dựa trên “tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung".

Mặc dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức, Mỹ và Taliban gần đây đã duy trì tiếp xúc trong các cuộc đàm phán về con tin và trao đổi tù nhân.

Hồi tháng 3, Taliban trả tự do cho một công dân Mỹ bị bắt cóc hơn 2 năm trước. Tuần trước, nhóm này cũng tuyên bố đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân với các đặc phái viên Mỹ nhằm bình thường hóa quan hệ.

Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ từ chối bình luận, chuyển câu hỏi về kế hoạch tái lập Bagram sang Nhà Trắng.