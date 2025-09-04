Động đất tại Afghanistan: Hơn 2.200 người tử vong, gần 4.000 người bị thương

Số người thiệt mạng trong trận động đất đêm 31/8 tại miền Đông Afghanistan đã tăng mạnh lên 2.217 người, trong khi số người bị thương cũng tăng lên gần 4.000 người.

Đây là số liệu mới nhất do chính quyền Taliban ở Afghanistan công bố ngày 4/9. Phần lớn số người thương vong tập trung tại tỉnh miền núi Kunar.

Trên mạng xã hội X, phát ngôn viên của chính quyền Taliban cho biết công tác cứu hộ hiện vẫn được đẩy mạnh.

Một nhân viên của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan chăm sóc người bị thương tại khu vực bị động đất ở huyện Nurgal, tỉnh Kunar ngày 1/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng ngày, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) tiếp tục ghi nhận rung chấn có độ lớn 4,7, được xác định tại khu vực cách thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar (miền Đông Afghanistan) khoảng 13 km về phía Đông Bắc.

Trận động đất có độ lớn 6,0 xảy ra tại các tỉnh miền núi Kunar, Nangarhar và Laghman, gần biên giới với Pakistan, vào đêm 31/8, làm sụp đổ hàng loạt ngôi nhà khi người dân đang say ngủ. Đây là một trong những trận động đất tồi tệ nhất tại quốc gia nghèo khó này trong nhiều thập kỷ qua.

Sau động đất, hàng loạt dư chấn liên tục xảy ra, gây thêm nhiều vụ sạt lở đá, làm tắc nghẽn các tuyến đường vốn đã khó đi. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc tiếp cận cứu trợ mà còn khiến người dân không dám trở về nhà, phải sống ngoài trời vì lo sợ các công trình bị hư hại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Afghanistan thường xuyên hứng chịu động đất, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, gần ngã ba của các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ.

Trận động đất có độ lớn 6,3 độ Richter xảy ra vào tháng 10/2023 tại tỉnh Herat đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và phá hủy hơn 63.000 ngôi nhà.

Tuy nhiên, sự cắt giảm viện trợ quốc tế, đặc biệt từ Mỹ sau khi chính quyền Taliban lên nắm quyền năm 2021, khiến Afghanistan thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lực ứng phó thảm họa.

Quốc gia này hiện phải đối mặt với tình trạng nghèo đói cùng cực, hạn hán nghiêm trọng và làn sóng hồi hương của hàng triệu người Afghanistan từ các nước láng giềng như Pakistan và Iran.

Theo Liên hợp quốc, ước tính khoảng 85% dân số Afghanistan đang sống với mức thu nhập dưới 1 USD/ngày.