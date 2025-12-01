Dự báo thời tiết 28/12: Miền Bắc rét nhất dưới 11°C, trưa chiều hửng nắng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 28/12/2025

Ngày 28/12, thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nền nhiệt duy trì ở mức thấp, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trong ngày, các khu vực này xuất hiện mưa vài nơi, chủ yếu với lượng mưa nhỏ; vào sáng sớm xuất hiện sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế. Trong đó, Bắc Bộ trời hửng nắng từ trưa chiều.

Từ đêm 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn rét về đêm và sáng.

Ngày 28/12, miền Bắc trưa chiều hửng nắng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C, cao nhất 21-23°C.

Cự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm trong giai đoạn này tương đối lớn. Ban ngày có nắng nhẹ giúp nhiệt độ tăng lên nhưng khi đêm xuống, nền nhiệt giảm nhanh.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện mưa, mưa rào rải rác vào buổi đêm. Ban ngày mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm. Ban ngày, thời tiết phổ biến nắng ráo, thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/12/2025

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi 12-15°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21°C, phía Nam 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 21-23°C, miền Tây 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.