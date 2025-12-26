Tin mới nhất thời tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

(VTC News) -

Năm nay, người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày (từ 1-4/1/2026). Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn đã phát đi bản tin dự báo tiết trong 4 ngày nghỉ lễ này.

Theo đó, trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026, thời tiết miền Bắc tương đối thuận lợi khi chỉ còn mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác khiến tầm nhìn bị hạn chế, đặc biệt khu vực vùng núi, trưa chiều trời nắng. Trời chỉ còn rét đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất trong hai ngày này dao động 23-26°C, có nơi trên 26°C, thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều nơi trên cả nước đón nắng. (Ảnh minh hoạ: Minh Quang)

Từ 2-4/1/2026, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, trong đó, đồng bằng và ven biển ngày 2/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23°C, thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Thời tiết Thanh Hóa đến TP Huế trong hai ngày 31/12/2025-1/1/2026 mưa vài nơi, tập trung chủ yếu vào đêm, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều nắng. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất 23-26°C, thấp nhất 17-20°C. Từ 2-4/1, phía Bắc các địa phương này mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa rào rải rác, trời tiếp tục rét về đêm và sáng với nhiệt độ cao nhất giảm so với hai ngày trước đó, dao động 21-24°C, thấp nhất 17-20°C.

Ngày 31/12/2025-1/1/2026, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23°C, phía Nam 23-25°C; cao nhất 25-28°C, trong đó phía Nam có nơi trên 28°C.

Từ 2-4/1, phía Bắc khu vực này mưa rải rác, có nơi có dông; phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-29°C; thấp nhất 21-24°C.

Trong ngày cuối cùng của năm 2025 (31/12) và 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, thời tiết cao nguyên Trung Bộ tương đối ổn định, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa không quá lớn. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C; thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C.

Nam Bộ cũng là khu vực có thời tiết tương đối thuận lợi và ổn định trong những ngày đầu năm 2026. Theo đó, từ 31/12/2025-4/1/2026, khu vực này ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C; thấp nhất ở miền Đông phổ biến 20-23°C, miền Tây 23-25°C.