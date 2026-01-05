Cơ cấu tổ chức mới của Văn phòng Chính phủ thế nào?

(VTC News) -

Chính phủ ban hành Nghị định số 369/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Nghị định vừa sửa đổi bỏ cụm từ "kiểm soát thủ tục hành chính" tại Điều 1 Nghị định số 36/2025. Như vậy, Văn phòng Chính phủ không còn chức năng về kiểm soát thủ tục hành chính.

Nghị định số 369/2025 cũng bãi bỏ nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 36/2025.

Nghị định mới quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm 17 đơn vị, giảm 1 đơn vị so với hiện hành.

17 đơn vị gồm: Vụ Tổng hợp; Vụ Pháp luật; Vụ Kinh tế tổng hợp; Vụ Công nghiệp; Vụ Nông nghiệp; Vụ Khoa giáo - Văn xã; Vụ Quan hệ quốc tế; Vụ Nội chính; Vụ Tổ chức công vụ; Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I); Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Vụ Thư ký - Biên tập; Vụ Hành chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Chuyển đổi số; Cục Quản trị - Tài vụ; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Như vậy, so với quy định cũ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ không còn Vụ Đổi mới doanh nghiệp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời bổ sung thêm Cục Chuyển đổi số.

Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được sử dụng con dấu hình Quốc huy. Vụ Hành chính có 3 phòng.

Chính phủ quy định, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Nghị định số 369/2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.