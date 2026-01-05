Người dân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua VNeID

(VTC News) -

Chính phủ ban hành Nghị định số 367/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cán bộ TP.HCM hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Nghị định nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả tổ chức và vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, minh bạch.

Đáng chú ý, Nghị định số 367/2025 bổ sung quy định cho phép tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Như vậy với quy định mới được bổ sung, có 4 cách thức để tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Bao gồm: Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia; Trực tuyến qua VNeID.

Nghị định số 367/2025 sửa đổi quy định liên quan đến tổ chức Bộ phận Một cửa tại các địa phương theo hướng UBND thành phố không quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp mà trình HĐND thành phố quyết định.

Cụ thể, tại các thành phố, trên cơ sở xem xét đặc thù về quản lý dân cư, tổ chức đời sống dân cư đô thị, đánh giá mức độ ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại thành phố, UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh là tổ chức hành chính trực thuộc UBND thành phố (Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp) và quyết định số lượng chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi địa phương.

Trường hợp không lựa chọn mô hình này, UBND thành phố quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo quy định.

Tương tự, đối với cấp xã, UBND cấp xã trình HĐND cấp xã quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã là tổ chức hành chính thuộc UBND cấp xã, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Không tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã thuộc UBND cấp xã tại các địa phương lựa chọn mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Quy định mới về người làm việc tại Bộ phận Một cửa

Về quy định người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Nghị định 367/2025 sửa đổi theo hướng: Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, gồm 1 Giám đốc tương đương Phó Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh hoặc do Phó Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh kiêm nhiệm; không quá 3 Phó Giám đốc tương đương Trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời, Nghị định 367/2025 bổ sung quy định: UBND cấp tỉnh quy định việc thành lập phòng thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bảo đảm phù hợp với tiêu chí thành lập phòng thuộc chi cục thuộc sở theo quy định của pháp luật.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh, lãnh đạo Trung tâm gồm 1 Giám đốc tương đương Giám đốc sở; các Phó Giám đốc tương đương Phó Giám đốc sở do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của Chính phủ về số lượng cấp phó cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã gồm Giám đốc tương đương Trưởng phòng; Phó Giám đốc tương đương Phó Trưởng phòng thuộc UBND cấp xã giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của Chính phủ.