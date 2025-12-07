Động đất 7 độ rung chuyển Alaska, kéo theo hơn 20 dư chấn liên tiếp

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 7,0 độ đã làm rung chuyển bang Alaska, Mỹ vào lúc 11h41 ngày 6/12 (theo giờ địa phương). Tâm chấn nằm ở khu vực phía Đông Bắc thành phố Yakutat.

Vị trí tâm chấn động đất. Ảnh đồ họa: USA Today

Ông Austin Holland, Giám đốc vận hành Trung tâm Động đất Alaska, cho hay, đến thời điểm hiện tại, cơ quan này chưa nhận được báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Tuy nhiên, ông thừa nhận trận động đất “được cảm nhận rất rõ” tại các khu vực lân cận của Alaska và Canada, dù tâm chấn nằm ở khu vực khá hẻo lánh. Theo ông Holland, việc xảy ra động đất ở khu vực có đứt gãy lớn như nơi ghi nhận trận 7,0 độ “không phải điều bất ngờ”.

Trong thông báo trên Facebook, Trung tâm Động đất Alaska cho biết, sau trận động đất chính, hơn 20 dư chấn – trong đó có một số dư chấn trên 5,0 độ – đã được ghi nhận.

“Chỉ 40 phút sau trận động đất, có thể thấy một chuỗi dư chấn diễn ra khá mạnh”, nhà địa chấn học bang Alaska Michael West nói với kênh KTUU-TV.

“Một trận động đất mạnh 7,0 độ hoàn toàn có khả năng gây sụt lở mặt đất. Dù hiện chưa có báo cáo cụ thể, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau đó xuất hiện thông tin về các tuyến đường bị ảnh hưởng, sạt lở hoặc các tác động tương tự. Mặc dù vậy, đến lúc này chúng tôi chưa ghi nhận được những điều đó”, ông West nhận định.

Ông Holland dự báo dư chấn “tiếp tục xuất hiện với số lượng lớn” trong những ngày và tuần tới. Ông cũng lưu ý chỉ có “khả năng rất nhỏ” xảy ra một trận động đất lớn hơn trong chuỗi dư chấn này.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA), không có cảnh báo hay theo dõi sóng thần nào được ban hành. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia cũng khẳng định trên mạng xã hội X rằng “không có nguy cơ sóng thần”.

Theo Cục Thống kê dân số Mỹ, Yakutat có khoảng 657 cư dân vào năm 2020 và 332 hộ dân vào năm 2023. Anchorage cách khu vực xảy ra động đất gần 500 km nhưng người dân cũng cảm nhận được rung lắc.

NASA cho biết, trung bình mỗi năm Trái Đất xảy ra khoảng 18 trận động đất mạnh từ 7,0 đến 7,9 độ và một trận động đất “cực lớn” từ 8,0 độ trở lên.