Động đất tại Lào: Người dân Hà Nội - Thanh Hóa cảm nhận rõ rung lắc

Đêm 12/11, một trận động đất mạnh 4,8 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), khiến nhiều người dân ở Thanh Hóa, Phú Thọ và Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc.

