Khoảnh khắc kinh hoàng: Động đất 7,5 độ rung chuyển loạt thành phố ở Philippines

(VTC News)

Động đất mạnh 7,5 độ làm rung chuyển miền Nam Philippines và cảnh báo sóng thần vào sáng 10/10, khiến người dân tại thành phố Davao hoảng loạn.

LINH NGÂN
