Xây nhà luôn được xem là một dấu mốc lớn, đó không chỉ là quá trình tạo dựng một không gian để ở, mà còn là nơi kết tinh của nhiều năm lao động, tích lũy và gửi gắm kỳ vọng về một cuộc sống ổn định, lâu dài.

Ngôi nhà còn mang ý nghĩa sâu hơn là nơi “an cư” để từ đó “lạc nghiệp”, là điểm tựa tinh thần của cả gia đình. Chính vì vậy, trước khi khởi công, nhiều gia đình có thói quen xem xét kỹ lưỡng các yếu tố như tuổi tác, thời điểm xây dựng, hướng nhà, ngày động thổ, thậm chí là việc mượn tuổi, nhằm tạo sự yên tâm và thuận lợi trong quá trình làm nhà.

Năm 2026 là năm Bính Ngọ là một năm được cho là có nhiều biến động. Đây là năm mà Thiên can Bính và Địa chi Ngọ đều mang tính Hỏa, tạo nên cục diện “song Hỏa”. Trong bối cảnh đó, nhiều người lo ngại rằng nếu tuổi của mình rơi vào các hạn như Kim Lâu, Hoang Ốc hoặc Tam Tai thì việc xây nhà có thể gặp trắc trở. Chính vì vậy, câu hỏi “Có nên mượn tuổi làm nhà năm 2026?” đang trở thành mối quan tâm của không ít gia đình dự định khởi công trong năm này.

Theo phong thủy truyền thống, việc xem tuổi làm nhà thường dựa trên ba yếu tố chính là Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai.

Kim Lâu được tính bằng cách lấy tuổi mụ của gia chủ chia cho 9; nếu số dư rơi vào 1, 3, 6 hoặc 8 thì được coi là phạm Kim Lâu.

Hoang Ốc liên quan đến vận khí của nhà ở, được tính theo chu kỳ sáu cung gồm Nhất Cát, Nhì Nghi, Tam Địa Sát, Tứ Tấn Tài, Ngũ Thọ Tử và Lục Hoang Ốc.

Tam Tai là vận hạn kéo dài ba năm liên tiếp, ứng với từng nhóm tuổi nhất định. Một tuổi được xem là thuận lợi để làm nhà khi không đồng thời phạm cả ba yếu tố này trong cùng một năm.

Có nên mượn tuổi nào làm nhà năm 2026? (Ảnh: Nhật Thùy)

Nên mượn tuổi nào làm nhà năm 2026?

Trong đời sống, những việc lớn như cưới hỏi hay xây nhà thường được cân nhắc rất kỹ. Khi tuổi của gia chủ hợp với năm xây dựng, nhiều người tin rằng công việc sẽ diễn ra suôn sẻ, gia đình yên ấm, sức khỏe ổn định và kinh tế thuận lợi. Ngược lại, nếu khởi công vào năm bị xem là không hợp tuổi, tâm lý bất an có thể khiến gia chủ lo lắng về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tài chính, sức khỏe hoặc các mối quan hệ trong gia đình.

Trong bối cảnh đó, mượn tuổi làm nhà được xem như một giải pháp dung hòa. Hiểu một cách đơn giản, mượn tuổi là việc nhờ một người khác có tuổi đẹp trong năm 2026, không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai, đứng ra làm đại diện cho gia chủ trong các nghi thức quan trọng như động thổ, đổ mái và nhập trạch.

Về mặt hình thức, gia chủ coi như “bán” ngôi nhà tượng trưng cho người được mượn tuổi, sau khi hoàn thiện công trình sẽ làm lễ “mua lại”. Cách làm này mang tính biểu trưng nhiều hơn là yếu tố pháp lý hay mê tín, nhằm tạo sự an tâm về mặt tinh thần.

Người được mượn tuổi theo quan niệm truyền thống thường là nam giới; trong những trường hợp đặc biệt có thể là nữ nhưng ít được lựa chọn. Người này cần có sức khỏe tốt, đạo đức ổn định, gia đình hòa thuận, con cháu yên ấm và đặc biệt là tuổi không phạm Tam Tai, Kim Lâu hay Hoang Ốc trong năm 2026. Mối quan hệ giữa gia chủ và người được mượn tuổi cũng cần đủ tin cậy, có thể là người thân, bạn bè hoặc hàng xóm thân thiết.

Những tuổi được xem là có thể mượn để làm nhà trong năm 2026 gồm:

Người sinh năm 1957 (Đinh Dậu, 70 tuổi), 1960 (Canh Tý, 67 tuổi), 1966 (Bính Ngọ, 61 tuổi), 1968 (Mậu Thân, 59 tuổi), 1969 (Kỷ Dậu, 58 tuổi), 1978 (Mậu Ngọ, 49 tuổi), 1984 (Giáp Tý, 43 tuổi), 1993 (Quý Dậu, 34 tuổi), 1996 (Bính Tý, 31 tuổi), 2002 (Nhâm Ngọ, 25 tuổi), 2005 (Ất Dậu, 22 tuổi), 2007 (Đinh Hợi, 20 tuổi).

Danh sách này thường được dùng làm cơ sở tham khảo cho những gia chủ có nhu cầu mượn tuổi trong năm Bính Ngọ.

Nếu xây nhà vào năm được coi là “hợp tuổi”, gia chủ thường cảm thấy an tâm. (Ảnh: ADF)

Quy trình mượn tuổi làm nhà

Về trình tự, việc mượn tuổi làm nhà thường được thực hiện theo một số bước mang tính nghi lễ. Trước hết, gia chủ chuẩn bị giấy tờ tượng trưng cho việc “bán nhà” cho người được mượn tuổi. Khi tiến hành lễ động thổ, người được mượn tuổi sẽ đứng ra khấn vái và thực hiện nghi thức, còn gia chủ tạm thời tránh mặt, không xuất hiện trong khu vực làm lễ.

Trong suốt quá trình xây dựng, từ động thổ đến đổ mái, người được mượn tuổi tiếp tục thay mặt gia chủ thực hiện các nghi thức cần thiết. Khi công trình hoàn thành, hai bên làm lễ “mua lại nhà”, kết thúc việc mượn tuổi. Sau đó, gia chủ mới chính thức đứng ra làm lễ nhập trạch để dọn về ở.

Một số lưu ý thường được nhắc đến là không nên mượn tuổi của người đang có tang hoặc người mà trong năm đó cũng phạm Kim Lâu, Hoang Ốc hay Tam Tai. Ngoài ra, chỉ nên mượn tuổi của một người duy nhất trong suốt quá trình xây dựng, tránh thay đổi giữa chừng để giữ sự nhất quán về mặt nghi thức.

Dù được nhiều người áp dụng, mượn tuổi làm nhà vẫn là một quyết định cần cân nhắc kỹ. Trước hết là yếu tố tuổi tác và sự phù hợp về phong thủy giữa gia chủ và người được mượn tuổi. Bên cạnh đó, sức khỏe của người được mượn tuổi cũng được xem là quan trọng, bởi theo quan niệm truyền thống, người này đại diện cho gia chủ trong các nghi lễ chính.

Không kém phần quan trọng là mối quan hệ giữa hai bên. Việc mượn tuổi nếu không được trao đổi rõ ràng từ đầu có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc căng thẳng về sau. Do đó, gia chủ nên lựa chọn người mượn tuổi mà mình thực sự tin tưởng, đồng thời thống nhất rõ ràng về ý nghĩa tượng trưng của nghi thức này.

Những tuổi không nên trực tiếp xây nhà năm 2026

Bên cạnh các tuổi được xem là phù hợp, phong thủy truyền thống cũng chỉ ra một số tuổi được coi là “đại kỵ” khi xây nhà trong năm Bính Ngọ 2026, do đồng thời phạm nhiều yếu tố bất lợi.

Cụ thể, các trường hợp thường được nhắc đến gồm: Người sinh năm 1976 (Bính Thìn) phạm Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc; sinh năm 1987 (Đinh Mão) phạm Kim Lâu và Hoang Ốc; sinh năm 1996 (Bính Tý) phạm cả Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc; sinh năm 2000 (Canh Thìn) phạm Tam Tai và Hoang Ốc; sinh năm 1960 (Canh Tý) phạm Tam Tai và Hoang Ốc.

Với những tuổi này, nếu buộc phải xây nhà trong năm 2026, giải pháp mượn tuổi thường được nhiều gia đình cân nhắc.

Việc mượn tuổi làm nhà năm 2026 có thể xem là một giải pháp mang tính văn hóa và tâm lý, giúp gia chủ an tâm hơn khi bước vào một quyết định lớn. Quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, pháp lý, thiết kế và chất lượng thi công. Khi những yếu tố thực tế này được đảm bảo, phong thủy, nếu được hiểu đúng, sẽ đóng vai trò hỗ trợ tinh thần, chứ không phải là yếu tố quyết định tuyệt đối cho sự thành bại của một ngôi nhà.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.