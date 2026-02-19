Hình hài cầu vượt sông Lạch Tray hơn 2.000 tỷ đồng sau 13 tháng thi công

Sau 13 tháng thi công, đến nay diện mạo cây cầu đang dần hình thành, hứa hẹn sẽ là một trong những cây cầu có kiến trúc dài, rộng, thuộc nhóm cầu đẹp nhất của TP Hải Phòng.
Phần cầu dẫn trên tuyến chính gồm 26 nhịp dầm bản liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực (phía quận Hải An (cũ) chiều dài nhịp 363m, phía quận Dương Kinh (cũ) chiều dài nhịp 493m). Cầu dẫn gồm 2 đơn nguyên cầu, mỗi đơn nguyên rộng 16m.
Hai trụ chính của cầu Hải Thành đang trong giai đoạn nước rút thi công.
Trên khắp công trường, nhịp thi công diễn ra khẩn trương với hàng trăm công nhân và máy móc hoạt động liên tục, tập trung cao độ. Tiến độ thi công được đẩy nhanh khi các nhà thầu tranh thủ tối đa những ngày thời tiết thuận lợi để tăng tốc, quyết tâm sớm hoàn thành các hạng mục trọng điểm của dự án.