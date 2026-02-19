Hai trẻ bị tài xế 'ma men' tông văng khi đang chơi trước nhà, một cháu tử vong

(VTC News) -

Chiều 18/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), tại xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cháu bé tử vong, cháu khác bị thương nặng.

Theo camera nhà dân ghi lại, vào 13h19 ngày 18/2, tại tuyến đường thuộc địa bàn xã Khánh Hòa (Lào Cai), hai cháu bé đang chơi trước cửa nhà thì bị một xe máy lao với tốc độ cao tông trúng.

Vụ tai nạn khiến một cháu bé (3 tuổi) tử vong tại chỗ. Cháu còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu và sau đó chuyển điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Xe máy lao tới khu vực trước cửa nhà dân gây ra vụ tai nạn thương tâm chiều mùng 2 Tết. (Ảnh cắt từ clip)

Trả lời phóng viên, chỉ huy Công an xã Khánh Hòa xác nhận vụ việc và cho biết, qua kiểm tra ban đầu, tài xế xe máy có nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành các bước điều tra. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 18/2 (mùng 2 Tết), toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người. So với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2025, giảm 17 vụ (34%), giảm 9 người chết (29,03%), giảm 24 người bị thương (63,16%).

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn từ ngày mùng 1 Tết.

Đây là lần đầu tiên việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc cùng một thời điểm vào mùng 1 Tết, sau khi đã được thông báo rộng rãi từ trước. Cục Cảnh sát giao thông khẳng định không cấm người dân sử dụng rượu, bia trong dịp lễ, Tết, song việc điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng đồ uống có cồn là hành vi nguy hiểm, bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Nghị định 168/2024, mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn rất nghiêm khắc, cao nhất lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ôtô và 10 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy, kèm theo hình thức tước giấy phép lái xe đến 24 tháng và trừ điểm giấy phép lái xe tùy theo mức vi phạm.