Hàng quán tăng giá, dân văn phòng rủ nhau thành lập 'hội cơm nhà'

Tại TP.HCM, nhiều hàng quán đã bắt đầu điều chỉnh giá bán khi giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển và nguyên liệu đầu vào leo thang. Diễn biến này khiến giá thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn liên tục biến động, tạo áp lực lên cả người bán lẫn người tiêu dùng.

Quán ăn “gồng mình” trước áp lực chi phí

Tại nhiều tuyến đường, từ quán bình dân đến quán ăn có máy lạnh, mức giá đều có xu hướng tăng. Không chỉ tăng nhẹ vài nghìn đồng, nhiều nơi đã điều chỉnh lên đáng kể, phản ánh áp lực chi phí đầu vào mà các chủ quán đang phải đối mặt.

Chị Hiền, chủ một quán bún riêu tại phường Bình Trưng, cho biết đã cố gắng “giữ giá” suốt hơn nửa tháng qua nhưng không thể kéo dài thêm. “Chi phí đầu vào tăng quá nên buộc phải tăng giá. Từ thịt, rau củ đến gia vị đều tăng vì chi phí vận chuyển cao. Mình không tăng thì không có lãi, nhưng tăng thì lại sợ mất khách”, chị chia sẻ.

Nhiều quán ăn tại TP.HCM đồng loạt điều chỉnh giá bán do chi phí đầu vào tăng cao.

Theo chị Hiền, mỗi tô bún riêu loại thường trước đây có giá 40.000 đồng, nay đã tăng lên 45.000 đồng. Quyết định này không dễ dàng khi chị phải cân nhắc giữa việc duy trì khách hàng và đảm bảo lợi nhuận. “Nhiều khách thông cảm nhưng cũng có người phản ứng vì giá tăng”, chị nói thêm.

Cùng tình cảnh, ông Thắng, chủ quán phở trên đường Song Hành, phường Bình Trưng, cho biết phần lớn các quán ăn xung quanh đã điều chỉnh giá từ 2.000-10.000 đồng mỗi phần. Dù vậy, quán của ông vẫn đang cố gắng giữ giá để giữ chân khách quen.

“Chi phí đầu vào đều tăng, từ thịt bò đến bánh phở. Chúng tôi chưa tăng giá vì sợ mất khách, nhưng không biết giữ được bao lâu, chắc sắp tới cũng phải điều chỉnh”, ông Thắng thừa nhận.

Không chỉ các món ăn truyền thống như bún, phở, cơm tấm, mà cả suất cơm văn phòng cũng tăng giá đáng kể. Theo ghi nhận, các suất ăn có đầy đủ món mặn, rau và canh hiện dao động từ 50.000-70.000 đồng, thậm chí trên 70.000 đồng nếu dùng trong không gian máy lạnh.

Giá xăng tăng kéo theo giá thực phẩm leo thang, ảnh hưởng trực tiếp đến giá các món ăn bình dân.

Chị Thư, nhân viên văn phòng tại phường Cát Lái, cho biết chi phí ăn trưa đang trở thành khoản đáng kể trong chi tiêu hàng ngày. “Nếu không mang cơm thì phải ăn ngoài hoặc đặt đồ ăn. Một suất cơm ngon, có rau giờ phải từ 60.000-70.000 đồng, nếu đặt ship thì còn cao hơn”, chị nói.

Ngoài yếu tố giá cả, chị Thư cho biết còn lo ngại về vấn đề vệ sinh và khẩu vị khi ăn ngoài, do khó kiểm soát lượng dầu mỡ hay độ mặn. Vì vậy, chị cho rằng ăn cơm nhà là giải pháp tối ưu, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo sức khỏe.

Nhiều người cho rằng ăn ngoài đôi khi còn ít tốn kém và tiết kiệm thời gian hơn mang cơm nhà, nhưng theo chị Thư, nếu biết sắp xếp, lựa chọn thực phẩm và chuẩn bị hợp lý, việc mang cơm theo vẫn giúp tiết kiệm chi phí hơn.

Theo chị, nhiều đồng nghiệp trong công ty cũng bắt đầu mang cơm đi làm. “Thường tụi mình nấu từ tối hôm trước, sáng hôm sau chỉ cần hâm lại là mang theo được. Vừa tiện vừa giảm được chi phí”, chị cho biết.

Từ ăn ngoài sang “cơm nhà” vì áp lực chi tiêu

Sự thay đổi thói quen tiêu dùng không chỉ diễn ra ở một bộ phận nhỏ mà đang dần trở thành xu hướng trong giới văn phòng.

Chị Nguyễn Thị Hằng, sống tại phường Tân Mỹ, cho biết trước đây vợ chồng chị thường ăn trưa tại công ty hoặc mua đồ ăn bên ngoài vì tiện lợi. Tuy nhiên, chỉ trong hơn một tuần gần đây, chị đã chuyển sang nấu cơm mang theo.

Việc mang cơm đi làm giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo khẩu vị cá nhân.

“Giá đồ ăn tăng liên tục. Suất cơm văn phòng từ 50.000 đồng lên 60.000 đồng, bánh mì từ 20.000 đồng lên 24.000 đồng. Mình khá bất ngờ nhưng chủ quán nói chi phí nguyên liệu tăng nên phải tăng giá”, chị Hằng kể.

Hiện tại, chị cho biết thường chuẩn bị cơm trưa cho cả hai vợ chồng từ tối hôm trước, cơm được hẹn giờ nấu sẵn, sáng chỉ cần hâm lại đồ ăn là có thể mang đi, vừa tiết kiệm vừa hợp khẩu vị.

Dù vẫn duy trì việc ăn sáng bên ngoài, chị Hằng cho biết nếu giá tiếp tục tăng, gia đình có thể sẽ chuyển sang tự nấu cả bữa sáng để giảm chi phí.

Không chỉ vì yếu tố tài chính, nhiều người trẻ còn lựa chọn mang cơm đi làm để kiểm soát chất lượng bữa ăn.

Chị Trang Nguyễn, nhân viên văn phòng tại khu vực trung tâm TP.HCM, cho biết việc tự nấu ăn giúp cô chủ động lựa chọn nguyên liệu và điều chỉnh khẩu vị theo nhu cầu cá nhân.

“Ăn ngoài rất khó kiểm soát lượng dầu mỡ và gia vị. Khi tự nấu, mình biết rõ mình ăn gì, nguyên liệu có đảm bảo không”, chị nói.

Bên cạnh đó, chị Trang nhận thấy các lựa chọn ăn uống xung quanh văn phòng thường không đáp ứng được yêu cầu về dinh dưỡng nếu muốn giữ mức giá hợp lý. Để có một bữa ăn vừa ngon, hợp khẩu vị của mình vừa tốt cho sức khỏe thì giá rất cao.

Bên cạnh việc đặt đồ ăn từ bên ngoài, nhiều người đã chuyển sang mang cơm đi làm.

Một thực tế được nhiều người ghi nhận là giá đồ ăn thường tăng theo biến động thị trường nhưng hiếm khi giảm trở lại.

Chị Trang cho rằng đây là xu hướng đã kéo dài nhiều năm. “Giá xăng tăng thì giá đồ ăn tăng theo, nhưng khi xăng ổn định lại thì giá không giảm. Cứ mỗi lần biến động là giá lại nhích lên một chút”, chị nhận xét.

Hệ quả là chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn ngày càng tăng, trong khi thu nhập của nhiều người không tăng tương ứng. Điều này tạo áp lực lớn lên nhóm lao động văn phòng – những người có mức chi tiêu cố định hàng tháng.

Trước áp lực giá cả, nhiều người buộc phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt để cân đối tài chính. Việc mang cơm đi làm không còn là lựa chọn mang tính cá nhân mà đang trở thành giải pháp phổ biến.

Không ít văn phòng hiện nay đã trang bị lò vi sóng, tủ lạnh để phục vụ nhu cầu này của nhân viên. Những “hội mang cơm” cũng dần hình thành, nơi mọi người chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn nhanh, tiết kiệm và đảm bảo dinh dưỡng.

Các chuyên gia cho rằng đây là phản ứng tự nhiên của người tiêu dùng khi giá cả tăng cao. Việc tự nấu ăn không chỉ giúp tiết kiệm mà còn góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, giảm phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài.

Với diễn biến giá xăng dầu và chi phí đầu vào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, xu hướng mang cơm đi làm được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Đối với nhiều người, đây không chỉ là giải pháp tạm thời mà có thể trở thành thói quen lâu dài, nhất là khi lợi ích về sức khỏe và chi phí ngày càng rõ rệt.