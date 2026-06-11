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Singapore đang trở thành 'két sắt' giữ vàng cho giới siêu giàu

(VTC News) -

Giữa bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, Singapore đang dần trở thành nơi chứa vàng an toàn của giới siêu giàu.

VTC News
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