Công nghệ 11/6: FIFA đưa World Cup 2026 đến gần khán giả trẻ qua nền tảng số

(VTC News) -

FIFA đưa World Cup đến khán giả trẻ qua nền tảng số

FIFA đang thay đổi cách khán giả theo dõi World Cup 2026 bằng việc hợp tác với các streamer và nền tảng số. Tại Brazil, toàn bộ 104 trận đấu sẽ được phát sóng trên CazéTV - kênh của streamer Casimiro Miguel, thay vì chỉ trên truyền hình truyền thống. Đây là bước đi nhằm tiếp cận thế hệ khán giả trẻ vốn gắn bó với mạng xã hội và nền tảng trực tuyến.

Streamer Casimiro Miguel (thứ hai từ phải qua) cùng chủ tịch FIFA, 2 cựu danh thủ Brazil trong một buổi bình luận bóng đá. (Nguồn: AP)

Ngoài ra, FIFA đã ký thỏa thuận với TikTok và YouTube, cho phép phát trực tiếp một phần trận đấu trên các nền tảng này. Người hâm mộ có thể xem 10 phút đầu của trận đấu trên YouTube hoặc theo dõi nội dung độc quyền trên TikTok. Mục tiêu là tạo sự tương tác, giúp khán giả cảm thấy mình là một phần của cộng đồng bóng đá toàn cầu.

FIFA kỳ vọng World Cup 2026 sẽ phá kỷ lục về lượng khán giả trực tuyến, vượt qua con số 5 tỷ lượt tương tác của giải đấu Qatar 2022. Với sự tham gia của các ngôi sao như Cristiano Ronaldo trong dự án phát sóng, FIFA tin rằng bóng đá sẽ trở nên gần gũi hơn với thế hệ khán giả kỹ thuật số.

Canada siết chặt mạng xã hội cho trẻ vị thành niên

Canada vừa công bố Đạo luật Mạng xã hội An toàn, cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Bộ trưởng Marc Miller nhấn mạnh mục tiêu là bảo vệ thanh thiếu niên trước những nguy cơ từ nội dung độc hại và công nghệ mới.

Canada công bố dự luật mới nhằm bảo vệ trẻ em khỏi tác động tiêu cực của mạng xã hội và AI. (Nguồn: Reuters)

Theo luật, các nền tảng phải thiết kế sản phẩm an toàn hơn cho trẻ, loại bỏ deepfake và nội dung xâm hại trẻ em. Ngoài ra, các công cụ báo cáo, chặn người dùng và nhãn dán cho nội dung AI cũng sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với thông tin nguy hiểm.

Đáng chú ý, luật cũng đề cập đến dịch vụ chatbot AI, yêu cầu các nền tảng có biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn chatbot phát tán nội dung gây hại. Việc giám sát và thực thi sẽ do Ủy ban An toàn Kỹ thuật số Canada đảm nhiệm, với quyền cấp miễn trừ cho nền tảng đáp ứng đủ tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em.

Visa tích hợp thanh toán vào ChatGPT

Visa vừa công bố hợp tác với OpenAI, cho phép người dùng liên kết thẻ Visa trực tiếp với ChatGPT để thực hiện mua sắm. Tại sự kiện ở San Francisco, lãnh đạo Visa cho biết mục tiêu là biến chatbot thành "người mua sắm cá nhân" có thể tự động tìm sản phẩm và hoàn tất giao dịch.

Jack Forestell, giám đốc sản phẩm và chiến lược của Visa, phát biểu tại Diễn đàn Thanh toán Visa ở San Francisco vào thứ Tư, ngày 10/6. (Nguồn: AP/Barbara Ortutay)

Hệ thống sẽ có các biện pháp bảo vệ như giới hạn chi tiêu, bước phê duyệt và danh sách nhà bán hàng được chấp thuận. Visa nhấn mạnh trọng tâm là đảm bảo giao dịch an toàn, minh bạch và xử lý tranh chấp theo quy trình chuẩn, nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận khi AI tham gia mua hàng.

Động thái này được xem là bước tiến lớn trong việc đưa AI vào thương mại điện tử. Trong khi đó, Mastercard cũng đang thử nghiệm tính năng tương tự, cho phép AI đại diện doanh nghiệp mua dịch vụ quảng cáo và công cụ trực tuyến.