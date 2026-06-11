Nhận định bóng đá Hàn Quốc vs Cộng hòa Séc, bảng A World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Hàn Quốc đấu với Cộng hòa Séc diễn ra lúc 9h ngày 12/6 trên sân Akron, Zapopan, Mexico. Đây là trận ra quân của 2 đội tại bảng A World Cup 2026. Theo Opta, khả năng Hàn Quốc giành chiến thắng là 42,9% cơ hội thắng. Cơ hội thắng của Cộng hòa Séc là 31,1%.

Phân tích phong độ, nhận định Hàn Quốc vs Cộng hòa Séc

Hàn Quốc dự World Cup lần thứ 12 trong lịch sử, nhiều nhất trong số các đội tuyển châu Á. Đây cũng là kỳ World Cup thứ 11 liên tiếp của đội bóng xứ kim chi. Trong cuộc cạnh tranh ở bảng A, Hàn Quốc cần điểm ngay trận đầu để tạo lợi thế trước khi gặp chủ nhà Mexico.

Phong độ của Hàn Quốc trong 10 trận gần nhất tương đối tốt. Đội bóng của huấn luyện viên Hong Myung-bo thắng 6, hòa 1 và thua 3 trận. Hàn Quốc khép lại quá trình chuẩn bị bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Trinidad & Tobago và El Salvador.

Hàn Quốc đấu với Cộng hòa Séc ở trận ra quân World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Điểm đáng chú ý là Hàn Quốc giữ sạch lưới 6 trong 10 trận gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng châu Á cũng từng thua rất đậm trước Brazil và Bờ Biển Ngà, cho thấy hàng thủ vẫn có thể gặp vấn đề khi đối đầu các đội chơi tốc độ, thể lực tốt.

Hàn Quốc có xu hướng chơi linh hoạt với sơ đồ 3 trung vệ. Kim Min-jae là hạt nhân ở hàng thủ, trong khi Hwang In-beom và Paik Seung-ho đảm nhiệm vai trò giữ nhịp ở tuyến giữa. Cách vận hành này giúp Hàn Quốc có thêm quân số khi phòng ngự, đồng thời tạo điều kiện để 2 biên dâng cao.

Son Heung-min vẫn là nhân vật trung tâm của Hàn Quốc. Đội trưởng 33 tuổi chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển 2 pha lập công. Anh cũng là cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho Hàn Quốc ở vòng loại World Cup với 10 bàn và 4 kiến tạo.

Cộng hòa Séc trở lại World Cup sau 20 năm vắng mặt. Đội bóng châu Âu giành vé thông qua vòng play-off, sau khi vượt qua Ireland và Đan Mạch trên chấm luân lưu. Đây là trận đấu quan trọng với Cộng hòa Séc, bởi 1 điểm trước Hàn Quốc có thể là nền tảng tốt trong cuộc đua vào vòng knock-out.

Phong độ của Cộng hòa Séc đang rất ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, họ thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trận. Đội bóng của huấn luyện viên Miroslav Koubek toàn thắng 6 trận gần đây, gồm 2 trận giao hữu trước Kosovo và Guatemala ngay trước World Cup.

Lối chơi của Cộng hòa Séc không quá hoa mỹ, nhưng giàu tính thực dụng. Họ mạnh ở bóng bổng, tranh chấp và các tình huống cố định. Theo Opta, Cộng hòa Séc ghi 11 bàn từ bóng chết ở vòng loại khu vực châu Âu, nhiều nhất trong các đội UEFA. Trong đó, 7 bàn đến từ phạt góc.

Patrik Schick là mũi nhọn đáng chú ý nhất của Cộng hòa Séc. Tiền đạo này ghi 5 bàn ở vòng loại World Cup và từng có 6 bàn trong 7 trận tại các giải đấu lớn. Phía sau Schick, Pavel Sulc là nguồn sáng tạo quan trọng, còn Tomas Soucek đem đến sức mạnh không chiến ở tuyến giữa.

Cộng hòa Séc thắng 6 trận liên tiếp trước World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Hàn Quốc vs Cộng hòa Séc

Hàn Quốc và Cộng hòa Séc chưa từng gặp nhau ở World Cup. Trận đấu tại Zapopan là lần đầu tiên 2 đội đối đầu tại một giải chính thức cấp thế giới.

Trong quá khứ, hai đội gặp nhau 3 lần và đều là giao hữu. Thành tích khá cân bằng khi mỗi đội thắng 1 trận, còn lại là 1 trận hòa. Hàn Quốc là đội thắng ở lần gặp gần nhất, với tỷ số 2-1 tại Prague vào tháng 6/2016.

Dữ liệu đối đầu giữa hai đội không nhiều, nên khó tạo ra xu hướng rõ ràng về số bàn thắng. Tuy nhiên, tính chất trận mở màn có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Hàn Quốc có tốc độ ở nhóm tấn công, trong khi Cộng hòa Séc nguy hiểm ở bóng cố định. Đây là thế trận dễ bị quyết định bởi các chi tiết nhỏ.

Thông tin đội hình

Hàn Quốc mất Cho Yu-min vì chấn thương bàn chân. Jo Wi-je được gọi bổ sung, nhưng nhiều khả năng Kim Min-jae vẫn đá chính ở trung tâm hàng thủ 3 người. Son Heung-min dự kiến chơi cao nhất trên hàng công, với Hwang Hee-chan và Lee Jae-sung hỗ trợ phía sau. Lee Kang-in cũng là lựa chọn quan trọng cho tuyến trên.

Cộng hòa Séc có lực lượng tương đối ổn định. Matej Kovar nhiều khả năng bắt chính sau khi góp công lớn ở loạt play-off. Ladislav Krejci dự kiến đeo băng đội trưởng trong hàng thủ 3 người. Trên hàng công, Patrik Schick là lựa chọn số một, với Pavel Sulc hoạt động ngay phía sau.

Đội hình dự kiến Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

Đội hình dự kiến Cộng hòa Séc: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick.

Dự đoán kết quả: Hàn Quốc 1-1 Cộng hòa Séc.