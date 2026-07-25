(VTC News) -

Bảng B ASEAN Cup 2026 mở màn bằng trận đấu giữa Myanmar và Malaysia trên sân vận động Thuwunna (Yangon, Myanmar). Cú đúp bàn thắng trong vòng 5 phút của Paulo Josue giúp Malaysia giành 3 điểm trên sân khách.

Malaysia nhập cuộc tích cực với 2 cơ hội ngay đầu trận đấu. Tuy nhiên, đội khách không thể tạo ra thế trận áp đảo trong những phút tiếp theo dù kiểm soát bóng nhiều hơn.

Video: Myanmar mở tỷ số ở phút 10.

Myanmar chờ đợi thời cơ thực hiện các pha tấn công trực diện dựa vào những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội hơn, với 10 cú dứt điểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,06 trong hiệp một.

Ý đồ của đội chủ nhà tạo ra hiệu quả ở ngay phút thứ 10. Trong pha phản công chỉ có 2 cầu thủ chạm bóng ở sân đối phương, Myat Kaung Khant chớp thời cơ sút tung lưới Malaysia để mở tỷ số trận đấu.

Myanmar tiếp tục khai thác khoảng trống phía sau đội hình Malaysia khi đối thủ dâng cao. Đội khách cầm bóng 56% và chuyền nhiều hơn, nhưng phần lớn thời lượng kiểm soát không tạo ra sức ép rõ rệt. Myanmar kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn trước 1-0.

Video: Malaysia gỡ hòa 1-1.

Đoàn quân của huấn luyện viên Jon Andersen duy trì thế trận tốt ở nửa sau của trận đấu. Tuy nhiên, Myanmar lại để đối thủ lật ngược tình thế chóng vánh. Chỉ trong vòng 5 phút, Paulo Josue ghi liền 2 bàn thắng để giúp Malaysia dẫn ngược 2-1.

Video: Josue giúp Malaysia thắng Myanmar 2-1.

Sau cú đúp của tiền đạo gốc Brazil, Malaysia chủ động giảm nhịp trận đấu, chơi an toàn. Myanmar cố gắng đẩy cao đội hình nhưng chất lượng các pha tấn công của đội bóng này không cao.

Đội chủ nhà bế tắc và chỉ tạo ra được 5 pha dứt điểm ở hiệp 2, chỉ 1 lần trúng đích vào không tạo ra mối đe dọa đáng kể. Myanmar thua Malaysia với tỷ số 1-2 chung cuộc.

MYANMAR 1 2 MALAYSIA Kaung Khant 10' 52' Josue 57' Josue

Đội hình Myanmar và Malaysia

Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung (23), Nanda Kyaw (5), Hein Zeyar Lin (3), Soe Moe Kyaw (4), Hein Phyo Win (2), Maung Maung Lwin (11), Kyaw Min Ô (6), Myat Kaung Khant (20), Win Naing Tun (10), Than Paing (9), Hein Htet Aung (19).

Malaysia: Azri Ghani (1), Ruventhiran (24), Ubaidullah Shamsul (3), Rodney Celvin (5), Alif Ahmad (4), Syafiq Ahmad (20), Ezequiel Aguero (8), Endrick (10), Pavithran (21), Paulo Josue (17), Mohamadou Sumareh (13).

Myanmar đấu với Malaysia ở lượt trận đầu tiên bảng B ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAM)

Thông tin trận Myanmar vs Malaysia

Trên bảng xếp hạng FIFA, Malaysia đứng thứ 132. Trong khi đóm Myanmar đứng ở vị trí 158 thế giới. Lịch sử đối đầu từ năm 2003 đến nay của 2 đội cho thấy sự cân bằng, mỗi bên giành 4 chiến thắng và hòa 2 trận. Lần chạm trán gần nhất tại ASEAN Cup 2022, Malaysia đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Myanmar.

Phong độ trong 10 trận gần nhất của Malaysia đầy bất ổn. Họ giành được 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại, trong đó có 3 trận bị xử thua vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Khi không được sử dụng những cầu thủ nhập tịch gian lận, Malaysia thua đội tuyển Việt Nam 1-3 và gặp rất nhiều khó khăn trước Lào, Nepal. Đội bóng này cũng vừa thay huấn luyện viên, đưa ông Tan Cheng Hoe trở lại sau khi chia tay nhà cầm quân người Australia Peter Cklamovski.

Sức mạnh của Malaysia nằm ở dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm cùng các nhân tố nhập tịch chất lượng như Endrick Dos Santos, Paulo Josue, Sergio Aguero và Mohamadou Sumareh. Sự gắn kết giữa các cựu binh và sức trẻ là cơ sở để đội khách hướng tới trọn vẹn 3 điểm mở màn.

Tuyển Myanmar bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 với biến động lớn trên băng ghế huấn luyện khi bổ nhiệm HLV Jorn Andersen ngay trước thềm giải đấu. Nhà cầm quân người Na Uy được kỳ vọng mang lại làn gió mới, song khoảng thời gian lắp ghép đội hình quá ngắn đang là bài toán khó.

Phong độ của Myanmar tương tự đối thủ. Họ giành được 5 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 4 thất bại trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Hàng thủ thường xuyên mất tập trung trước các đội bóng có tốc độ và khả năng tổ chức bài bản là điểm yếu lớn nhất của Myanmar.