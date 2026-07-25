20 năm không mặc được quần áo mình thích, người phụ nữ vỡ òa sau ca phẫu thuật

(VTC News) -

Người phụ nữ 40 tuổi đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng phì đại tuyến vú hai bên kèm sa trễ nhiều. Theo chia sẻ, tình trạng này đã kéo dài hơn 20 năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt và tâm lý.

Bầu ngực quá lớn khiến cơ thể mất cân đối, vai gáy thường xuyên đau mỏi, hằn sâu dây áo ngực, lưng có xu hướng gù do phải chịu sức nặng kéo dài. Những việc tưởng chừng đơn giản như lựa chọn trang phục, đi lại, vận động hay làm việc hằng ngày cũng trở nên khó khăn.

"Suốt nhiều năm, tôi luôn cảm thấy nặng nề, mất tự tin vì cơ thể không cân đối. Tôi không thể mặc những bộ quần áo mình yêu thích, vai gáy thường xuyên đau mỏi, lưng cũng bị ảnh hưởng. Có lúc tôi nghĩ mình sẽ phải sống chung với tình trạng này cả đời", người bệnh chia sẻ.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung thăm khám và lên phác đồ phẫu thuật cho người bệnh.

Sau khi tìm hiểu, chị biết mình có thể được phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình mà không phải lên Hà Nội. Ca phẫu thuật được thực hiện. Điều khiến các bác sĩ xúc động là ngay khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, người bệnh lập tức cảm nhận được sự thay đổi.

"Vừa tỉnh dậy, tôi thấy ngực nhỏ đi rất nhiều, cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác như trút được gánh nặng đã đeo bám mình suốt hơn 20 năm. Tôi thực sự hạnh phúc và tự tin hơn rất nhiều", chị nói.

Theo PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, nhiều người vẫn cho rằng thu gọn tuyến vú chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, với những trường hợp phì đại tuyến vú nặng, đây còn là phương pháp điều trị giúp cải thiện sức khỏe.

Bầu ngực quá lớn có thể gây đau vai gáy, đau lưng kéo dài, hằn dây áo ngực, viêm kẽ dưới vú, hạn chế vận động và làm thay đổi tư thế cơ thể nếu tình trạng kéo dài nhiều năm.

Đối với những trường hợp phì đại tuyến vú kèm sa trễ nhiều, phẫu thuật không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn giảm đau mỏi, giúp người bệnh vận động dễ dàng hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ có bầu ngực quá lớn kèm đau vai gáy, đau lưng, viêm kẽ dưới vú hoặc gặp khó khăn trong sinh hoạt không nên coi đây chỉ là vấn đề ngoại hình mà cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.