Nữ Việt kiều về Việt Nam 'cứu' vòng một sau ca nâng ngực không như ý

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, nữ Việt kiều 23 tuổi đang sinh sống và làm việc tại Dubai. Một năm trước, sau khi sinh em bé, với mong muốn lấy lại vóc dáng, người bệnh thực hiện phẫu thuật đặt túi ngực tại một cơ sở thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau một năm, tình trạng sa trễ không cải thiện.

Qua tìm hiểu và được người quen giới thiệu, chị quyết định trở về Việt Nam, đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh được thăm khám, đánh giá toàn diện tình trạng mô tuyến vú, da, tình trạng túi ngực đã đặt trước đó cũng như mong muốn thẩm mỹ cá nhân. Sau hội chẩn và tư vấn kỹ lưỡng, người bệnh được chỉ định phẫu thuật treo sa trễ tuyến vú, về vị trí cân đối hơn, tạo hình vòng một hài hòa, tự nhiên, đồng thời bảo tồn túi ngực đã đặt.

Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định, được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu và hướng dẫn cụ thể về chế độ sinh hoạt, vận động, tái khám để duy trì kết quả tốt.

“Điều khiến tôi yên tâm nhất là được bác sĩ giải thích rất kỹ về tình trạng của mình, vì sao lần trước chưa đạt kết quả như mong muốn và lần này cần làm gì để cải thiện. Sau phẫu thuật, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì mình đã lựa chọn đúng nơi để gửi gắm niềm tin”, người bệnh chia sẻ.

Nữ Việt kiểu về Việt Nam 'cứu' vòng một sau phẫu thuật không như ý ở Dubai (Ảnh: BVCC)

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung - Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ cho biết, sa trễ ngực sau sinh là tình trạng thường gặp do thay đổi nội tiết, tăng giảm thể tích tuyến vú trong thai kỳ và cho con bú, thay đổi cân nặng, độ đàn hồi da suy giảm.

Tình trạng này có thể khiến bầu ngực chảy xệ, mất cân đối, ảnh hưởng tới thẩm mỹ và tâm lý của người phụ nữ. Việc lựa chọn đúng phương pháp phẫu thuật ngay từ đầu là yếu tố quyết định để đạt kết quả thẩm mỹ bền vững.

Phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực không chỉ là làm đẹp mà còn là can thiệp y khoa, đòi hỏi đánh giá chính xác và chỉ định phù hợp với từng tình trạng người bệnh. Đặc biệt, với những trường hợp từng phẫu thuật, phẫu thuật lại thường phức tạp hơn do có thay đổi mô, sẹo cũ, khoang đặt túi và kỳ vọng thẩm mỹ của người bệnh.

“Quan trọng là người bệnh cần được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa, được tư vấn đầy đủ về tình trạng thực tế, phương án phẫu thuật, lợi ích, nguy cơ và quá trình chăm sóc sau mổ. Không nên chỉ lựa chọn phương pháp dựa trên mong muốn tăng kích thước vòng một mà bỏ qua yếu tố sa trễ, độ đàn hồi da và sự cân đối tổng thể”, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung khuyến cáo.