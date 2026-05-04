'U gạc' nằm im âm thầm 4 năm sau nâng ngực

(VTC News) -

Vừa qua, Thạc sĩ - Bác sĩ Hồ Cao Vũ đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công một ca biến chứng nâng ngực. Trong quá trình bóc tách khoang đặt túi, tháo túi ngực cũ, xử lý bao xơ, bs Vũ phát hiện một khối gạc y tế bị bỏ quên từ 4 năm trước, là một trong những nguyên nhân chính gây ra những cơn đau vai gáy dai dẳng mà bệnh nhân mắc phải và chịu đựng trong thời gian qua.

Đau vai gáy bí ẩn suốt 4 năm do dị vật sau phẫu thuật nâng ngực

Chị Ngân (tên bệnh nhân đã được thay đổi) tìm đến Ths.BS Hồ Cao Vũ trong tình trạng vòng một biến dạng và những cơn đau nhức vùng vai trái kéo dài.

Theo chia sẻ, chị đã thực hiện phẫu thuật đặt túi ngực vào năm 2022 qua đường mổ nửa dưới quầng vú. Tuy nhiên, theo thời gian, ngực phải của chị có dấu hiệu tụt túi, trong khi ngực trái trở nên căng cứng, biến dạng do tình trạng bao xơ độ 4.

Qua thăm khám lâm sàng, Ths.BS Hồ Cao Vũ nhận định đây là một ca biến chứng bao xơ độ 4, cần tháo túi ngực, bóc bao xơ và định hình khoang đặt túi hai bên chuẩn bị cho lần đặt túi ngực tiếp theo sau 6 -12 tháng phẫu thuật tháo túi ngực.

Phát hiện bất ngờ trong quá trình phẫu thuật.

Quá trình phẫu thuật diễn ra tại khoang đặt túi ngực phải, khi bóc tách qua lớp mạc nông, bác sĩ ghi nhận pocket rất mỏng. Túi ngực Motiva 255cc vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên khoang đặt túi bị thiếu ở vị trí 1/4 trên trong và tụt khoang ở vị trí 1/4 dưới ngoài, là nguyên nhân gây nên tình trạng tụt túi ngực.

Bác sĩ đã tiến hành khâu định hình lại khoang đặt túi ở vị trí 1/4 dưới ngoài, chuẩn bị phương án cho lần đặt túi tiếp theo và kích thước túi ngực phù hợp (đường kính, độ nhô, thương hiệu túi).

Tình trạng trong khoang đặt túi ngực trái: khi bóc tách qua lớp mạc nông, ghi nhận mô pocket có biểu hiện viêm dày rõ rệt. Bóc tách vào khoang đặt túi, bác sĩ phát hiện túi ngực Motiva 255cc cũ đã trong tình trạng dễ vỡ, bề mặt túi xuất hiện nhiều nếp gấp, gel bên trong đã lão hóa và chuyển sang màu vàng.

Sau khi lấy túi ngực cũ ra ngoài và kiểm tra toàn bộ khoang ngực, Ths.BS Hồ Cao Vũ ghi nhận tình trạng bao xơ độ 4 nghiêm trọng. Đặc biệt, tại vùng góc nách tìm thấy một khối gạc y tế đã bị "thành hóa" (xơ hóa bao bọc xung quanh), pocket viêm dày và xung huyết. Đây là một trường hợp sót dị vật y tế vô cùng hiếm gặp và khó bóc tách do đã tồn tại trong cơ thể suốt 4 năm gọi là “U Gạc”.

Khi gạc (làm từ sợi cotton không tiêu) bị bỏ sót, cơ thể sẽ phản ứng lại theo hai cách chính:

1. Phản ứng tạo mủ: Cơ thể tạo ra các ổ áp-xe, gây đau, sưng và có thể rò mủ ra ngoài da.

2. Phản ứng xơ hóa: Cơ thể bao bọc miếng gạc bằng các mô xơ, tạo thành một khối u chắc, không đau và phát triển thầm lặng trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Trường hợp của chị khá hiếm gặp khi không có dấu hiệu lâm sàng bất thường ngoại trừ đau vùng vai và ngực trái cứng và biến dạng. Trong quá trình siêu âm vị trí gạc cũng khó phát hiện, nguyên nhân do đã bị xơ hóa hoàn toàn và hòa lẫn với các mô xung quanh vùng hố nách. Đây chính là lý do tại sao ca lâm sàng này trở nên vô cùng hiếm gặp trong kinh nghiệm hơn 20 năm phẫu thuật của Ths.BS Hồ Cao Vũ.

Ưu điểm của dao siêu âm trong xử lý biến chứng bóc bao xơ và dị vật

Đứng trước khối "u gạc" thành hóa và tình trạng viêm dính nhiều, Ths.BS Hồ Cao Vũ sử dụng dao siêu âm với khả năng cắt và cầm máu, kết hợp với phương pháp phẫu tích điểm giúp bác sĩ bóc tách toàn bộ khối u gạc và lớp bao xơ một cách an toàn, hạn chế tối đa tổn thương các mô lành xung quanh.

Khối u gạc và bao xơ sau đó đã được gửi đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Nhờ ứng dụng dao siêu âm, quá trình cầm máu được kiểm soát tối đa, khoang ngực ít tiết dịch nên bệnh nhân không cần phải đặt ống dẫn lưu sau phẫu thuật, giúp giảm thiểu đau đớn và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sự thật về những cơn đau vai gáy bí ẩn

Một chi tiết giá trị về mặt lâm sàng trong ca phẫu thuật này là việc giải quyết dứt điểm triệu chứng đau nhức của bệnh nhân. Trước đó, chị Ngân cho biết chị thường xuyên bị đau mỏi vai bên trái, gặp rất nhiều khó khăn khi đưa tay lên xuống. Chị đã đi tập vật lý trị liệu nhiều lần nhưng tình trạng không hề thuyên giảm.

Ths.BS Hồ Cao Vũ lý giải, nguyên nhân thực sự của những cơn đau này chính là do miếng gạc y tế nằm trong khoang đặt túi ở vị trí bờ ngoài - góc nách. Dị vật này đã chèn ép và gây viêm nhiễm kéo dài, dẫn đến các triệu chứng đau lan tỏa mà bệnh nhân lầm tưởng là bệnh lý đau mỏi cổ vai gáy thông thường.

Ngay sau khi ca phẫu thuật tháo túi ngực và loại bỏ dị vật hoàn tất, chị Ngân cho biết các triệu chứng đau vai trái đã hoàn toàn biến mất, vận động tay đưa lên xuống trở lại bình thường.

Bác sĩ khuyến cáo khách hàng khi có các dấu hiệu bất thường sau nâng ngực như căng cứng, biến dạng, hoặc các cơn đau không rõ nguyên nhân ở vùng ngực, nách, vai – ngay cả khi siêu âm không phát hiện – bệnh nhân cần nhanh chóng tìm đến các chuyên gia phẫu thuật tạo hình vùng ngực để được thăm khám kỹ lưỡng.

Một số trường hợp dị vật xơ hóa như trong trường hợp này có thể không hiển thị rõ ràng trên siêu âm, nhưng kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ có thể giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường và có hướng can thiệp kịp thời.

Với kinh nghiệm nhiều năm phẫu thuật ung thư vú và thẩm mỹ tạo hình vú kết hợp dùng dao siêu âm thế hệ mới giúp bác sĩ Vũ bóc tách an toàn các khối u xơ hóa phức tạp mà không gây tổn thương mô lành xung quanh, từ đó nâng cao chất lượng điều trị và kết quả hồi phục cho bệnh nhân.