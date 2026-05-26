PSG, Arsenal chung nỗi lo trước chung kết Champions League

(VTC News) -

Ngày 30/5, Paris Saint-Germain đấu trận chung kết UEFA Champions League 2025-2026 (Cúp C1 châu Âu) gặp Arsenal tại Budapest (Hungary). Trước trận đấu 4 ngày, đội bóng Pháp chưa nhận được tín hiệu tích cực từ tình hình hồi phục của Achraf Hakimi - cầu thủ có vai trò quan trọng cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Theo báo Pháp L’Equipe, hậu vệ cánh phải người Morocco nhiều khả năng không kịp bình phục cho trận chung kết. Hakimi chấn thương đùi ở trận bán kết lượt đi Champions League với Bayern Munich cách đây khoảng một tháng.

Nguồn tin của L’Equipe cho biết Hakimi vẫn có hy vọng được đăng ký thi đấu trong danh sách dự bị. Khả năng anh được đá chính không cao. Nếu tuyển thủ Morocco vắng mặt, Warren Zaire-Emery sẽ tiếp tục đá hậu vệ phải, còn Fabian Ruiz đá ở hàng tiền vệ cùng Joao Neves và Vitinha.

Achraf Hakimi dính chấn thương đùi ở trận bán kết lượt đi với Bayern Munich. (Nguồn: Reuters)

Ở trận lượt về gặp Bayern, Zaire-Emery đã hoàn thành nhiệm vụ trong phần lớn thời gian trận đấu. Bên cạnh đó, Fabian Ruiz cũng gây ấn tượng ở trận lượt về khi anh phối hợp ăn ý với Khvicha Kvaratskhelia bên cánh trái, đồng thời hỗ trợ cho Nuno Mendes trong việc đối phó với Michael Olise.

Trong khi đó, PSG cũng đón tín hiệu tích cực về khả năng Ousmane Dembele kịp bình phục cho trận chung kết. Mới đây, Dembele đã trực tiếp lên tiếng: "Tôi đang cảm thấy rất ổn. Tôi hơi lo lắng một chút sau trận gặp Paris FC, nhưng giờ mọi thứ đều ổn và tôi sẽ sẵn sàng cho trận chung kết. Liệu tôi có đạt 100% thể trạng cho trận chung kết không ư? Có, tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ sẵn sàng. Tôi không hề nghi ngờ điều đó và hy vọng sẽ có mặt trên sân vào ngày 30/5".

So với Hakimi, sự vắng mặt của Dembele chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn hơn nhiều tới PSG. Cựu sao Barcelona không chỉ là chân sút nguy hiểm nhất đội, mà còn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Luis Enrique nhờ khả năng sáng tạo và pressing khi mất bóng.

Nếu Dembele không đạt thể trạng tốt nhất, HLV Luis Enrique sẽ phải tính toán lại hàng công. Ông có thể sử dụng một trung phong thực thụ như Goncalo Ramos, hoặc tiếp tục vận hành hệ thống với một “số 9 ảo” - vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của PSG. Khi đó, một trong ba cái tên Kvaratskhelia, Bradley Barcola hoặc Desire Doue có thể được đẩy vào trung lộ, còn hai người còn lại sẽ chơi dạt biên.

Trong khi đó, Arsenal cũng gặp vấn đề với vị trí hậu vệ cánh phải. Đội bóng Anh đẩy nhanh quá trình phục hồi của Jurrien Timber trong giai đoạn cuối mùa giải. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan chưa trở lại tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội và không được đăng ký thi đấu ở trận gặp Crystal Palace cuối tuần trước.

Arsenal cũng không còn hậu vệ cánh phải nào khác. Giống PSG, đội bóng Anh phải đưa một cầu thủ từ vị trí khác trám vào, có thể là Cristhian Mosquera hoặc Martin Zubimendi.