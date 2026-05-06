Nhận định bóng đá Bayern Munich vs PSG, bán kết lượt về Cúp C1 ngày 7/5

Trận Bayern Munich đấu với Paris Saint-Germain bán kết lượt về Champions League (Cúp C1 châu Âu) diễn ra lúc 2h ngày 7/5. Hệ thống dữ liệu của Opta dự đoán khả năng thắng của Bayern Munich và PSG là 54,7% - 25,4%. Ở lượt đi, PSG thắng Bayern Munich với tỷ số 5-4.

Nhận định Bayern Munich vs PSG

Bayern Munich và Paris Saint-Germain tạo nên trận bán kết chưa từng có trong lịch sử ở lượt đi với 9 bàn thắng. Cuộc tái đấu giữa 2 đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao tấn công hứa hẹn cũng tạo ra những diễn biến hấp dẫn tương tự.

Bên cạnh sự xuất sắc của các tiền đạo, khả năng phòng ngự yếu kém của 2 đội cũng là một phần lý do khiến trận lượt đi có nhiều bàn thắng như vậy. Đối với Bayern Munich, vấn đề này bộc lộ từ vòng tứ kết khi họ phải trông cậy vào Manuel Neuer đã 40 tuổi gánh vác hàng thủ. Trong khi đó, PSG lẽ ra có thể yên tâm hơn khi bước vào trận lượt về nếu họ không chủ quan quá sớm.

Bayern Munich ghi 43 bàn ở Champions League mùa này, trong đó Harry Kane đóng góp 13 pha lập công (đứng thứ hai toàn giải). Xếp ngay sau tiền đạo người Anh là Khvicha Kvaratskhelia - cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất của Paris Saint-Germain với 10 bàn thắng.

Sức mạnh tấn công của PSG cũng không thua kém đội chủ nhà. Đội bóng Pháp có 42 bàn thắng ở đấu trường châu Âu mùa này và chuỗi 9 trận liên tiếp chọc thủng lưới đối phương.

Trên sân nhà, Bayern Munich toàn thắng 6 trận từ đầu giải, ghi 20 bàn và chỉ thủng lưới 6 lần. Trong khi đó, PSG toàn thắng cả 6 trận đấu sân khách gần nhất, trong đó có 5 trận liên tiếp không thủng lưới lần nào.

Thông tin đội hình

Bayern Munich có đủ gần hết lực lượng ở trận bán kết lượt về. Cả Lennart Karl và Raphael Guerreiro đều bình phục chấn thương. Cầu thủ duy nhất của đội chủ nhà vắng mặt là Serge Gnabry - người phải nghỉ thi đấu dài hạn.

PSG chịu tổn thất khi Achraf Hakimi chấn thương gân kheo, cần vài tuần mới bình phục. Warrren Zaire-Emery có thể là phương án thay thế ở vị trí hậu vệ biên trái. Ngoài Hakimi vắng mặt, Paris Saint-Germain có đầy đủ lực lượng cho trận đấu trên sân của Bayern Munich.

Đội hình dự kiến

Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane.

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự đoán tỷ số: Bayern Munich 4-2 PSG.