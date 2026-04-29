Kết quả PSG 5-4 Bayern Munich: Chưa từng có trong lịch sử Champions League

Sáng 29/4, Paris Saint-Germain và Bayern Munich tạo nên một trong những trận đấu hay nhất UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) trên sân Parc des Princes (Paris, Pháp). Khán giả được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số chưa từng có trong lịch sử các trận bán kết của đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Paris Saint-Germain ghi tới 5 bàn thắng nhưng lợi thế của họ sau trận lượt đi chỉ là 1 bàn.

PSG và Bayern Munich tạo nên trận bán kết kỷ lục ở Champions League. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng mở tỉ số trận đấu sớm đến ở phút 17 khi Harry Kane đá phạt đền thành công, đưa Bayern Munich vượt lên. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, Khvicha Kvaratskhelia gỡ hoà cho đội chủ nhà trước khi Joao Neves đánh đầu tung lưới Manuel Neuer giúp PSG dẫn 2-1 ở phút 33.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Michael Olise của Bayern Munich tung cú sút sở trường khiến thủ môn Matvey Safonov phải vào lưới nhặt bóng. Dù vậy, 2-2 chưa phải tỷ số cuối cùng của hiệp một. Trong thời gian đá bù, trọng tài thổi phạt đền cho PSG khi Alphonso Davies phạm lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Ousmane Dembele không bỏ lỡ cơ hội giúp PSG dẫn 3-2 trước giờ nghỉ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League trận bán kết có tới 5 bàn thắng trong hiệp một.

PSG thắng Bayern Munich 5-4. (Ảnh: Reuters)

Kịch bản của hiệp 2 cũng hấp dẫn không kém. Từ phút 56 đến 58, Kvaratskhelia và Dembele lần lượt lập công giúp PSG nâng tỷ số lên 5-2. Cách biệt 3 bàn trên sân nhà lẽ ra là lợi thế an toàn đối với đội bóng Pháp nhưng Bayern Munich cho thấy họ không dễ buông xuôi.

Đội bóng Đức áp đảo và ghi liền 2 bàn trong khoảng thời gian chỉ vài phút. Dayot Upamecano tận dụng tình huống lộn xộn đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 3-5 cho Bayern Munich ở phút 64. Đến phút 68, Luis Diaz xử lý bóng khéo léo sau đường chuỳen của Kane, loại bỏ Marquinhos trước khi sút tung lưới PSG.

Trong 15 phút cuối trận, cả 2 đội đều có cơ hội rất nguy hiểm để ghi bàn nhưng Olise (Bayern) và Bradley Barcola (PSG) đều bỏ lỡ. PSG giành chiến thắng với tỷ số 5-4 trước Bayern Munich. Hai đội bóng cùng nhau lập kỷ lục trận bán kết có nhièu bàn thắng nhất lịch sử Champions League. Ngoài ra, tính từ năm 2009 đến nay, đây cũng là trận duy nhất ở vòng loại trực tiép của giải đấu chứng kiến cả 2 đội bóng đều có 4 bàn trở lên.

PSG 5-4 Bayern Munich 17' Kane Kvaratskhelia 24' Neves 33' 41' Olise Dembele 45+5' Kvaratskhelia 56' Dembele 58' 65' Upamecano 68' Diaz

Số liệu thống kê PSG 5-4 Bayern Munich.

Đội hình PSG vs Bayern Munich

PSG: Safonov, Archaf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Doue, Ousmane Dembele.

Bayern Munich: Manuel Neuer, Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Pavlovic, Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Diaz, Musiala, Harry Kane,